Pardo de Vera asegura que pasó a Ineco el CV de Jéssica sin exigencia y que no la renovó al saber la relación con Ábalos

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas, en Madrid (España). - EUROPA PRESS
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha admitido este miércoles en el juicio del Tribunal Supremo que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, que fue pareja de José Luis Ábalos, pero sin exigencias para que fuera contratada y ha subrayado que llegó a llamar al entonces ministro de Transportes para decirle que no iba a permitir la continuidad de la mujer al enterarse de que tenían una relación, porque se daba un "conflicto de interés claro".
Durante su declaración como testigo, Pardo de Vera ha defendido que ella no era competente en Ineco y que "mandar un currículum no supone absolutamente nada".
"Yo nunca lo transmití como una exigencia, porque no tengo competencias de dar órdenes ninguna a Ineco. Simplemente lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de Ineco diciendo que había llegado de parte del Gabinete del ministro", en concreto de Koldo García, según ha indicado, y por si encajaba en alguna vacante, y ha añadido que no conocía de nada a Jéssica.
Pardo de Vera ha asegurado que tardó tiempo en enterarse de que Ábalos "había tenido una relación con esa persona" y que ahí se decidió que tocaba poner fin al contrato de Jéssica, porque "eso sí que es un conflicto de interés claro".
"Llamé al ministro y le dije que no era posible continuar la relación contractual de esta persona. A lo que el ministro me contestó: 'Lo que tú hagas, por supuesto, faltaría más, bien hecho estará'. Y yo ahí doy por concluido esto", ha relatado.
"VENÍA YA DEFINIDO"
Respecto a la adquisición de mascarillas, Pardo de Vera ha afirmado que no tuvo ninguna intervención en la decisión de que fueran cinco millones las unidades a comprar por Adif. "Venía ya definido" por Transportes, ha expresado, para añadir que desconoce si había algún estudio que justificara esa cantidad.
"Es una orden ministerial que acota que ha de ser por tramitación de emergencia y además que han de ser cinco millones. Por lo tanto, Adif ahí no tiene ningún papel", ha indicado, a la vez que ha dicho que no recibió "ninguna instrucción".
Y ha manifestado que los resultados de esa compra, que se adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa presunto epicentro de la trama, "fueron satisfactorios" y que se realizó un análisis de riesgo.