La Policía activa cargas para contener las entradas masivas en la frontera de Ceuta por mar y rodeando el espigón

Intentan impedir que quienes consiguen franquear el perímetro continúen internándose en la ciudad CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener las entradas masivas de centenares de marroquíes en Ceuta.

A los migrantes que alcanzan la costa ceutí por mar se suman decenas de personas que consiguen rodear el espigón y acceder a pie a territorio español, obligando a mantener un amplio despliegue policial en la zona.

Sobre el terreno, los agentes españoles han reforzado su dispositivo en el lado ceutí de la frontera. Equipados con cascos, escudos antidisturbios y material para el control de masas, los efectivos se han situado en la salida del paso fronterizo para impedir que quienes consiguen franquear el perímetro continúen internándose en la ciudad.

Los agentes forman un cordón policial y frenan el avance de los migrantes nada más acceder a Ceuta. Utilizan las defensas para contener a quienes intentan salir corriendo desde la frontera y evitar que se dispersen hacia distintos puntos de la ciudad, especialmente hacia las barriadas más cercanas, como Los Rosales o el Príncipe, donde durante las primeras horas de la jornada ya se habían registrado carreras de numerosos migrantes tras cruzar.

Este refuerzo policial se ha producido después de que durante buena parte de la mañana decenas de personas lograran superar el entorno del espigón del Tarajal y acceder de manera simultánea a Ceuta, en escenas que evidenciaban el desbordamiento del perímetro fronterizo.

En el lado marroquí de la frontera, una multitud de personas esperan para cruzar a Ceuta.

TODOS LOS PARTIDOS PIDEN CIERRE DE FRONTERA Y DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO

La persistencia de esta situación ha llevado a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta a reclamar este jueves al Gobierno central la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional, además del refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el despliegue del Ejército para garantizar la integridad de la frontera y el cierre del paso del Tarajal.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará este viernes Ceuta para conocer sobre el terreno la evolución de una crisis migratoria que continúa agravándose con el paso de las horas.

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