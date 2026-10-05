Policías y guardias civiles piden a Interior aprobar su mejora de jubilación antes de las elecciones generales

Archivo - Agentes de Policía Nacional durante un dispositivo en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reclamado al Ministerio del Interior que cierre la negociación abierta para mejorar su jubilación anticipada, ante el riesgo de que la propuesta decaiga por la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

En el escrito remitido a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, las doce organizaciones policiales avisan de que es "imprescindible evitar que queden en el olvido compromisos y negociaciones fundamentales para los derechos sociales y laborales de los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional".

El escrito fechado este 5 de octubre, después del anuncio de adelantar las elecciones realizando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo firman sindicatos de la Policía como SUP, Jupol, SPP o UFP, así como las asociaciones de la Guardia Civil AUGC, Jucil, ASES-GC o Unión de Oficiales, entre otras organizaciones representativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, piden la convocatoria urgente y "con carácter de máxima prioridad" de la mesa técnica de trabajo orientada al análisis y cálculo de la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación, así como "aprobar las disposiciones normativas necesarias, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para garantizar su efectividad jurídica".

NEGOCIACIÓN AVANZADA

El pasado 23 de septiembre, tras la reunión de la mesa técnica, los sindicatos informaron de que la negociación para atender a su reivindicación histórica de mejorar la jubilación anticipada --equiparándose a otros cuerpos autonómicos y locales-- avanzaba a "buen ritmo" al aceptar la Secretaría de Estado de Seguridad novedades de "gran calado".

Los representantes de policías y guardias civiles se referían a la mejora de la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima tanto para el Régimen General de Seguridad Social como para Clases Pasivas.

"La pensión deja de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasa a reflejar la evolución real de los salarios", indicaron desde SUP y AUGC.

Desde Jupol y Jucil también reaccionaron a la propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero en este caso para huir del "triunfalismo" y recordar que su exigencia pasa por "elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación de los policías nacionales y guardias civiles del grupo C1".

El sindicato UFP fue otro de los que valoró "favorablemente" la propuesta de la administración, aunque la consideraba insuficiente para fijar el haber regulador "a un mínimo de 39.000 euros anuales". "Hay avance pero todavía no hay acuerdo", apostilló.