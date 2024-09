El PP exige una auditoría y explicaciones de Marlaska por contratos de la 'trama Koldo' que "apuntan" a Interior

Acusa a Puente de "intentar tapar la corrupción", que vincula a las mascarillas y "toda la estructura de la obra pública licitada"



LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido una auditoría de contratos que "dentro de la 'trama Koldo' apuntan al Ministerio del Interior" y que su titular, Fernando Grande-Marlaska, ofrezca explicaciones.

Según la dirigente del PP, la relación entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Marlaska "era constante, continua, articulaban incluso las respuestas a las situaciones que se estaban produciendo".

"Exigimos", por ello, "una auditoría de los contratos que dentro de la 'trama Koldo' apuntan al Ministerio del Interior, para que dé explicaciones el ministro Marlaska, porque no era una cuestión única y exclusivamente del señor Ábalos", ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en el homenaje a la exconcejal del Ayuntamiento de Logroño María Teresa Hernández, fallecida este año.

Gamarra ha criticado la gestión del Ministerio de Transportes tanto en la época de Ábalos como en la del actual ministro, Óscar Puente, al que ha acusado de "intentar tapar la corrupción".

La 'número dos' del PP ha sostenido que el estado de la red pública ferroviaria, con situaciones de "caos" por incidencias recurrentes, evidencia "el abandono durante los últimos seis años" por parte del Gobierno.

"Porque se han dedicado no a gestionar las infraestructuras, no a mejorar el transporte público, no a mejorar el servicio", sino que "se han dedicado a trincar en las licitaciones de obra pública", ha asegurado.

"CORRUPCIÓN ENDÉMICA"

Gamarra ha afirmado que "se ha estado utilizando y se sigue utilizando el Ministerio de Transporte para la corrupción, para conseguir recursos públicos de manera ilícita".

A su juicio, decisiones del ministro Puente como la de cesar a varios altos cargos no tienen como objetivo "mejorar las infraestructuras", sino "única y exclusivamente tapar toda la corrupción que asedia al Gobierno, que tiene una parte importante en el Ministerio de Fomento, pero que también afecta a otros ministerios como, por ejemplo, el del Interior".

"La corrupción en España no es una cuestión de Ábalos y tres más, es una cuestión endémica en todo el Gobierno de Pedro Sánchez y que afecta a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano", ha manifestado.

Según Gamarra, la supuesta corrupción "no se quedaba, única y exclusivamente, en los contratos de mascarillas", pues "afecta a toda la estructura de la obra pública que se ha estado licitando durante estos años en el Ministerio de Fomento", para añadir que Sánchez lo sabía y por eso apartó a Ábalos como ministro.