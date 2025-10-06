El PP supedita su voto al decreto del embargo de armas a Israel a que se garantice la seguridad nacional

1015532.1.260.149.20251006143332 Archivo - La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, concede una entrevista a Europa Press en la sede nacional del partido en la calle Génova. - ALBERTO ORTEGA (EUROPA PRESS) - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha evitado adelantar qué votarán este martes en el Pleno del Congreso a la convalidación del decreto ley del embargo de armas a Israel y se ha limitado a subrayar que su aplicación en ningún caso debe comprometer la seguridad nacional.

"A lo largo del debate pues iremos trasladando a los españoles cuál es nuestra posición, pero lo que está claro es que cuando hablamos de tomar decisiones en relación con rescindir contratos que afectan a la seguridad nacional debe quedar perfectamente garantizado que la seguridad nacional no se ve afectada", ha comentado Gamarra en rueda de prensa en la sede nacional del partido.

En este contexto, ha recordado que hasta el propio texto del decreto ley introduce posibles excepciones de aplicación en aras de la seguridad nacional y el interés general. "Eso tiene que valorarse y debe ser tenido en cuenta porque no debemos someter a riesgos la seguridad de todos los españoles".

LA IMPRESENTABLE COINCIDENCIA CON EL DÍA DEL ATENTADO

Además, Gamarra ha aprovechado para recriminar al Gobierno que haya fijado el debate de convalidación justo para el día en el que se cumplen dos años de los ataques de Hamás que dieron lugar a la actual ofensiva contra Gaza, cuando aún tenía margen de sobra para que se debatiera más adelante. "Es impresentable que se haya optado por ese día", ha censurado.

El decreto ley está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero requiere de la ratificación del Congreso para seguir vigente y, para pasar ese trámite, se podía haber esperado hasta finales de octubre.

Una vez que Junts confirmó la semana pasada su intención de votar a favor de la convalidación, la postura de Podemos es clave dentro del bloque de investidura para allanar o bloquear el embargo de armas, pero los morados siguen sin aclarar si lo rechazarán o se abstendrán.

Si opta por la abstención facilitará la tramitación del decreto (para el cual solo se requiere mayoría simple) pero si opta por rechazarlo puede propiciar un empate a 175 votos si PP, Vox y UPN, coinciden en el 'no', con lo que la ley decaería si el empate se mantiene en tres votaciones.