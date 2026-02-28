El PSOE acusa a Feijóo de poner "en un aprieto" a la Casa Real pidiendo el regreso del Rey emérito

1064071.1.260.149.20260228091458 Archivo - La diputada socialista Montse Mínguez, portavoz del PSOE y secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso - EVA ERCOLANESE / PSOE - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber puesto "en un aprieto" a la Casa del Rey al pedir el regreso a España de Juan Carlos I, que se encuentra desde 2020 en Emiratos Árabes, tras la desclasificación de los documentos relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, Mínguez ha censurado que Feijóo haya pasado en cuestión de días de tachar de "cortina de humo" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer públicos los papeles del 23F de, a considerar que esta desclasificación "es tan importante como para poner en evidencia el papel del rey emérito" e incluso apostar por su regreso a España.

A su juicio, estas manifestaciones de Feijóo sobre el regreso de Juan Carlos I a nuestro país, y además justo después de conocer los documentos sobre la asonada, ponen "en un aprieto" a la Casa del Rey. La institución monárquica ya ha dicho que ésta es una decisión que le corresponde exclusivamente al emérito.

NO ES QUE FEIJÓO NO QUIERA SER PRESIDENTE, ES QUE NO PUEDE

Mínguez sostiene que, en su intento de "atacar" al Gobierno "siempre", el líder del PP no se ha dado cuenta de que "otra vez ha metido la pata". "Comentarios como éste demuestran que el señor Feijóo no es que o sea presidente porque no quiere, sino es que no puede ser presidente", ha abundado.

Preguntada sobre si el PSOE vería bien que el Rey emérito regresara a residir a España, la dirigente socialista ha respondido que la decisión es de él y de la Casa de Rey pero, en todo caso, ha recordado que Juan Carlos I viene a España "cuando le apetece, hace sus regatas y luego se vuelve por ahí".

Eso sí, Mínguez ha puesto de relieve que si el emérito se fue del país fue "por unas determinadas razones" --en este caso por los escándalos relacionados con sus finanzas-- para apuntar que pareciera que "los capítulos de la historia los pasamos muy rápido".

La portavoz socialista ha subrayado que el Rey emérito tuvo un papel "muy" importante en una parte del siglo XX" pero luego tuvo otro "que fue un poco bastante más vergonzoso" para concluir recordando las palabras de "todo el mundo es igual ante la ley" que el propio Juan Carlos I pronunció en alguno de sus mensajes de Navidad.

ACONSEJA AL PP ESCUCHAR EL DISCURSO DEL PAPA EN EL CONGRESO

Durante la entrevista también se le ha preguntado sobre el viaje que realizará a España en primavera el Papa León XXIV, en la que tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y Canarias. Una visita que incluirá, además, la intervención del jefe del Vaticano en el hemiciclo en una sesión conjunta del Congreso y el Senado.

La dirigente socialista ha revelado que el PSOE está "muy contento" de que el Papa inaugure la Sagrada Familia en Barcelona y que, además, vaya a acudir al Congreso para pronunciar un discurso, lo cual considera "histórico". Pero ha aprovechado para recomendar a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, que se ha declarado "tantas veces" fan del Papa, que preste atención a sus palabras.