El PSOE dice que la UCO entró en Ferraz por un requerimiento de información en una causa "ajena a financiación ilegal"

Fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE. La actuación se enmarca en - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha señalado este miércoles que la Unidad Central Operativa (UCO) ha entrado a su sede en Ferraz por un requerimiento de documentación en un procedimiento "declarado secreto y ajeno a la financiación ilegal".

Según ha informado el partido en un comunicado, la demanda de información que ha solicitado el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional la han atendido "con plena colaboración" y han mantenido su posición de "máxima colaboración" con la Justicia y de "respeto absoluto" a las actuaciones judiciales.

De este modo, el partido liderado por Pedro Sánchez ha respondido a la entrada de los agentes de la unidad de la Guardia Civil a su sede nacional, en el marco de una pieza separada que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, y también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según han informado a Europa Press fuentes del caso.