El PSOE recoloca a Montero en la segunda fila del hemiciclo del Congreso y abre hueco a Arcadi España en el banco azul

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (i), y el ministro de Hacienda, Arcadi España. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha reubicado a la exvicepresidenta primera María Jesús Montero, tras su salida del Gobierno, en la segunda fila de escaños del hemiciclo del Congreso, en la zona reservada a los presidentes de comisión, mientras que al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se le ha hecho hueco en el banco azul entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Montero ha tenido que dejar el Gobierno para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, pero podrá conservar su escaño hasta que tome posesión de su acta en el Parlamento de Andalucía.

Eso ha obligado al Grupo Socialista ha buscarle una nueva ubicación y se la ha encontrado en la segunda fila de escaños, justo encima del que ocupa el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Montero tendrá a su izquierda el pasillo que media con el tercio central del hemiciclo y a su derecha al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y diputado por Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

El sitio asignado a Montero lo venía utilizando la diputada por Córdoba y ex secretaria general del Grupo Socialista Rafaela Crespín, que, pese a presidir la Comisión de Política Territorial, ahora se sentará en la quinta fila, la que ocupan parte de los diputados de Junts. En concreto, tendrá a su derecha al portavoz de los independentistas en comisiones como las de Justicia e Interior, Josep Pagès.

Esta semana tendrá lugar el primer Pleno del Congreso desde la remodelación del Gobierno que aupó a Carlos Cuerpo a la Vicepresidencia Primera. El también titular de Economía, que hasta ahora tenía su asiento en los bancos azules que se sitúan a la derecha del hemiciclo, debajo de los escaños de PP y Vox, se sentará ahora a la izquierda del presidente Pedro Sánchez, en el hueco que dejó Montero. A su derecha tendrá a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

ISABEL RODRÍGUEZ, DEBAJO DE SANTIAGO ABASCAL

Y al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, se le ha encajado entre los responsables de Defensa y Marlaska. Con excepción de quienes ocupan vicepresidencias, que se colocan por orden a la izquierda del jefe del Ejecutivo, el resto de ministros se ordenan en función de la antigüedad de su departamento.

Por eso los titulares de Ministerios más nuevos se sientan en la parte del banco azul que está debajo de los escaños del PP y Vox, donde antes estaba Cuerpo y donde ahora, tras la incorporación de España, ha recalado la titular de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez.

Rodríguez, que antes ocupaba el último escaño azul del 'quesito' central, junto al pasillo de la derecha, salta ahora justo debajo del escaño que ocupa el líder de Vox, Santiago Abascal. La ministra de Vivienda ha sido desplaza a ese espacio porque los responsables de lo ministerios de Transporte (Óscar Puente), Educación (Milagros Tolón), Industria (Jordi Hereu) y Política Territorial (Ángel Víctor Torres) han tenido que desplazarse un sitio a su derecha tras el encaje de España.