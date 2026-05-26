PSOE y Sumar acusan al PP de usar la muerte de los guardias civiles de Huelva para intentar reprobar a Marlaska

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sesión de control al Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Sumar han acusado este martes al PP de utilizar políticamente la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en Huelva para tratar de reprobar en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y vinculen ese episodio con la falta de medios. "Es indecente", ha exclamado el diputado de Sumar Juan Antonio Valero.

Ambos partidos, socios en el Gobierno, han cargado contra la moción que el PP ha llevado este martes al Pleno del Congreso y que es consecuencia de la interpelación que dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hace una semana.

En su moción, según ha explicado la diputada 'popular' Llanos de Luna, los de Alberto Núñez Feijóo piden que la Cámara Baja censure a Marlaska por su gestión "nefasta, insuficiente e ineficaz" y por haber abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, como quedó evidenciado, ha dicho, con el "asesinato" de los citados guardias civiles. "Asesinatos" que, según De Luna, "no son un accidente laboral ni una fatalidad inevitable", sino la consecuencia de "años de inacción, de advertencias ignoradas y de decisiones que no se han querido tomar".

"No son hechos aislados, sino un patrón que se repite", ha apostillado la representante 'popular', quien ha desgranado algunas de las medidas que incluyen en su moción, entre ellas la urgencia de agilizar la tramitación para reconocer la profesión de riesgo a los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de incrementar las plantillas de ambos cuerpos, especialmente en las zonas afectadas por el narcotráfico, de dotarles de los recursos materiales suficientes para combatir el narcotráfico "en condiciones de seguridad".

APOYO DE VOX Y UPN A LA REPROBACIÓN

En la misma línea se ha manifestado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien ha avanzado su apoyo a la moción, que se votará en el Pleno del Congreso próximo jueves, ante la "absoluta desidia" de Marlaska, al que ha responsabilizado políticamente de las muertes de los guardias civiles en Huelva.

Además, Vox ha aprovechado para presentar una enmienda al texto del PP en la que reclaman reforzar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Marruecos.

"La reprobación es una obligación ética y democrática", ha comentado, por su parte, el representante de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, quien también ha confirmado así su apoyo a la propuesta del PP.

Las críticas de estos tres partidos han encontrado enseguida respuesta en el PSOE y Sumar. Así, el portavoz de Interior de los socialistas, David Serrada, ha cuestionado que el PP pida más efectivos y medios al mismo tiempo que la reprobación de Marlaska cuando es el ministro "que tiene cifra récord de creación de puestos e inversiones en cuarteles", le ha afeado que sólo se acuerden de la Guardia Civil cuando están en la oposición y les ha echado en cara la actuación de sus ministros de Interior en la Gürtel o en la Kitchen.

De su lado, el diputado de Sumar Juan Antonio Valero ha tachado de "indecente" que utilicen las muerte de los dos guardias civiles en Huelva para hacer oposición y que, además, las vinculen con la falta de medios humanos y materiales cuando, a su juicio, solo con el refuerzo policial no es suficiente para combatir el narcotráfico.