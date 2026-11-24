El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un mitin en Barcelona.- PSOE

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Ley de Defensa Nacional si gana las elecciones de este domingo 29 de noviembre, para prohibir que España pueda participar en guerras "ilegales" como la de Irak del año 2003 o la actual en Irán.

Sánchez ha hecho este anuncio este martes durante un mitin de campaña en Barcelona --"una ciudad de paz", según ha indicado-- ante unos 10.000 asistentes entre los que han accedido al recinto y los que se han tenido que quedar fuera, a cinco días de que se abran las urnas.

Aunque en su discurso se ha referido a la Ley de Seguridad Nacional, fuentes de Moncloa han precisado a continuación que se refería a la Ley de Defensa Nacional, que regula la participación de España en un conflicto.

"En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal como la que vivimos hace 20 años en Irak o como la que estamos viviendo hoy en Irán", ha trasladado.