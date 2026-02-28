Sánchez rechaza "la acción militar unilateral de EEUU e Israel" y las actuación del régimen iraní y llama al diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la "acción militar unilateral" de Estados Unidos e Israel contra Irán y también las acciones del régimen iraní y ha pedido que se retome el diálogo y se alcance "una solución política duradera para la región".

"Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", ha escrito Sánchez en un mensaje de su cuenta de X, recogido por Europa Press.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo rechaza "igualmente" las "acciones del régimen iraní" y de su Guardia Revolucionaria y avisa. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio".

Por eso, ha exigido una "desescalada inmediata" y el "pleno respeto del derecho internacional", incidiendo en que "es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región".