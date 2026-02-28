España exige "respeto al derecho internacional" y apela a la "desescalada" y el "diálogo" tras el ataque a Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido este sábado "respeto al derecho internacional" tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán y ha apelado a la "desescalada" y el "diálogo" como "vía para la paz y la estabilidad".

"Sigo de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán", ha escrito Albares en un mensaje de su cuenta de X, recogido por Europa Press.

En este contexto, el jefe de la Diplomacia española pide "respeto al derecho internacional" y, tras avisar de que "la violencia solo trae caos" y apelar a la "desescalada y diálogo", destaca que las Embajadas de España en la región están "plenamente operativas para los españoles".