Sheinbaum invitó al Rey a ir al Mundial a México antes de que se pronunciara sobre los abusos en la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Luis Barron / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había invitado al Rey Felipe VI a asistir a un partido del Mundial de Fútbol que se disputará en este país, Estados Unidos y Canadá, el próximo verano, antes de que el monarca se pronunciara este lunes sobre los abusos cometidos durante la Conquista de América, según han informado fuentes de Zarzuela.

Según la Casa del Rey, que ha recibido "con agrado" la invitación, la misiva de la mandataria mexicana está fechada el 3 de febrero y se recibió en Zarzuela el 24 de febrero, es decir más de dos semanas antes de que Felipe VI visitara este lunes una exposición sobre las mujeres indígenas mexicanas en el Museo Nacional Arqueológico.

Fue aquí donde el monarca reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

En su misiva, según ha informado Zarzuela, Sheinbaum indica que considera que el evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

Unos vínculos, según la presidenta mexicana, "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

En concreto, Sheinbaum ha invitado al monarca a asistir al Mundial que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de junio y que tiene a México como uno de los tres países anfitriones. Está previsto que la selección española juegue el último partido de la fase inicial de grupos contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara.

La Casa del Rey ha recibido "con agrado esta invitación personal" para que Felipe VI visite México "en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países", pero por el momento no ha indicado si el Rey aceptará desplazarse al país azteca para este evento.

La noticia de la invitación se conoce después de que este martes Sheinbaum celebrara como un "gesto de acercamiento" las palabras del Rey, si bien reconoció que no era "todo" lo que habría deseado. "Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", sostuvo, dejando abierta la puerta a invitar al monarca a visitar México.

Cabe recordar que su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Felipe VI en la que reclamó una disculpa por los "agravios" que se cometieron durante la Conquista. La falta de respuesta a aquella misiva, provocó, entre otras cosas, que Sheinbaum no invitara al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024.