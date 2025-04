Tellado reta a Sánchez a demostrar que quiere un pacto de Estado antiaranceles tras no ver receptividad con sus medidas

Dice que el decreto aprobado por el Gobierno "no responde a las demandas fundamentales del PP y de los sectores afectados"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el PP no ha visto hasta ahora "receptividad" por parte del Gobierno con las medidas anunciadas por Alberto Núñez Feijóo para paliar los afectos de los aranceles anunciados por la administración americana y le ha retado a demostrar que quiere un pacto de Estado en esta materia.

"Hasta ahora no hemos visto receptividad hacia nuestras medidas. Se ha hecho un pequeño gesto, pero insisto, muy pequeño. Veamos si el Gobierno quiere un pacto de Estado, si quiere una postura de país y, desde luego, el Partido Popular la va a mantener y lo va a defender", ha declarado Tellado.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha señalado que su formación tiene "predisposición al diálogo y al consenso", pero ha añadido que hay que ver si el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "tiene margen de acción y le dejan llegar acuerdos con el Partido Popular".

"EL PP PROPONE REFORMAS ESTRUCTURALES Y NO PARCHES"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha afirmado que el PP ha demostrado que tiene "la altura de Estado que los españoles demandan en las situaciones difíciles" porque ante una crisis internacional que "amenaza con perjudicar" los intereses del país, ha escuchado a los sectores afectados, ha puesto a trabajar a las CCAA y ha ofrecido "diálogo y propuestas al Gobierno de España".

Así, ha señalado que Feijóo planteó este lunes un paquete de medidas ante la actual situación y pronunció "un discurso de serenidad y de firmeza, dando tranquilidad en medio de la incertidumbre y poniendo encima de la mesa reformas estructurales y no parches".

Tellado ha subrayado que el PP defiende una postura de "apoyo a España" y, por lo tanto, "se equivocan aquellos que vean en nuestra postura un apoyo al Gobierno". De hecho, ha subrayado que "si hay coincidencia" con el Ejecutivo es porque éste "se ha colocado en las coordenadas que siempre había defendido el Partido Popular: la defensa del libre comercio y la defensa de la Alianza Atlántica".

EL DECRETO, UN "REFRITO" DE AYUDAS

Tras los 14.100 millones anunciados por el presidente del Gobierno la pasada semana, Tellado ha recalcado que ha hecho "como siempre, presentar una ensalada de millones" que son "refritos de ayudas ya existentes". Según ha añadido, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros no incluye "ninguna reforma realmente transformadora" de la economía.

Sí que ha admitido que la "novedad" es que el Gobierno "por primera vez ha aceptado escuchar al primer partido de España", que ha presentado medidas y reformas estructurales que van más allá de "la típica lluvia de millones de Sánchez que luego, al final, nunca llegan".

"Esperamos que Sánchez dé un paso más en ese camino nuevo y no solo escuche las propuestas del Partido Popular, sino que también las vaya incorporando a lo largo de los próximos días a la respuesta española a esta crisis", ha manifestado.

Sin embargo, ha asegurado que, tras las conversaciones que este lunes mantuvieron el ministro Carlos Cuerpo y el vicesecretario del PP, Juan Bravo, han visto "a un Gobierno con dificultades para dialogar".

Según ha destacado, a las 00.20 horas de la noche enviaron "un nuevo texto con alguna pequeña modificación, pero que no responde a las demandas fundamentales del Partido Popular y de los sectores productivos afectados". "No hay cambios en competitividad, no hay cambios en materia de política fiscal, no hay cambios en política energética y no hay fondo para los sectores, tal y como había pedido el PP", ha apostillado.

"PARECE QUE CUERPO TIENE MUY POCO MARGEN"

Según Tellado, el ministro Cuerpo "ha tenido muy buenas palabras y muy buena disposición hacia el diálogo" pero "parece que tiene muy poco margen" porque "hay socios que no le están facilitando" la posibilidad de "llegar a acuerdos de país con el Partido Popular".

"Veremos si Sánchez es capaz de aceptar la oferta de consensuar una posición de país con el Partido Popular. Estamos acostumbrados a que la idea de colaboración de Pedro Sánchez sea que a él haya que apoyarle mientras él se dedica a atacar al resto", ha manifestado.

El dirigente del PP ha indicado que si Sánchez aborda la crisis arancelaria como un asunto de Estado, su formación "estará como siempre al servicio del interés de la nación". "Pero esto que nadie lo interprete como un cheque en blanco al Gobierno, porque no lo es. Este es un Gobierno que desde nuestro punto de vista no es confiable", ha recalcado.

VER LA "VOLUNTAD DE DIÁLOGO" DEL GOBIERNO

Al ser preguntado si hay alguna medida de las propuestas por Feijóo que debe incluirse necesariamente en el decreto para que el PP lo apoye durante el debate de convalidación del Congreso, Tellado ha señalado que "no se trata de hablar de medidas concretas, sino de analizar la voluntad de diálogo que tiene el Gobierno". Según ha reiterado, por ahora no han visto "receptividad" hacia sus medidas sino solo un "pequeño gesto".

Finalmente, Tellado ha celebrado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no sea la persona designada por Pedro Sánchez para negociar los aranceles. "Es una buena noticia para España que María Jesús Montero no lidere esta cuestión", ha aseverado.