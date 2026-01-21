Transportes pagó el viaje de Ábalos y Koldo a Marruecos para un contrato vinculado a la trama, pero no el de Cerdán

José Luis Ábalos y Santos Cerdán - EPDATA

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha admitido que el Ministerio de Transportes pagó el viaje que realizó a Marruecos en enero de 2016 una delegación encabezada por el entonces ministro, José Luis Ábalos, y de la que formó parte su asesor Koldo García, pero ha recalcado que no sufragó los gastos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en una visita oficial que supuestamente se aprovechó para intentar cerrar uno de los contratos de obra pública vinculados a la trama por la que se investiga a estas tres personas.

El PP preguntó por este asunto al Ejecutivo tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que en aquel viaje, que tuvo lugar entre los días 26 y 24 de enero de 2019, la trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo intentó que se adjudicara a un grupo de empresas encabezado por Acciona una obra en el puerto de Kenitra, valorada en 460 millones de euros, de la que la red planeaba desviar comisiones ilegales.

Los 'populares' querían saber si el Ministerio de Transportes se hizo cargo de alguno de los gastos de Cerdán, en calidad de qué viajó el entonces coordinador territorial del PSOE, si estuvo en alguna "sede oficial española" en el país magrebí y si utilizó algún medio de transporte de la embajada.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo no habla expresamente de Cerdán ni da ningún detalle sobre el posible uso por su parte de medios españoles en el país vecino, pero sí deja claro Transportes no le pagó nada.

"En la relación de gastos del viaje mencionado únicamente se contemplan las siguientes personas como acompañantes de la delegación del ministro: el director de Relaciones Institucionales, el director de Comunicación, un asesor del ministro y dos escoltas", describe el Gobierno.

Y, en referencia al pago de los gastos generados por el viaje subraya que "los abonados por el ministerio responden únicamente al personal anteriormente señalado".