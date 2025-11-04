La UCO destaca la "influencia" de Koldo para validar las mascarillas: "Implicó a los ministros de Transporte y Trabajo"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado la "influencia" que llegó a tener Koldo García aprovechando su condición de asesor de José Luis Ábalos para que diferentes organismos públicos validaran las mascarillas que el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, quería adquirir de Soluciones de Gestión, la empresa relacionada con Víctor de Aldama, llegando a "implicar a los ministros de Transportes y Trabajo".

En el informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, se recogen diferentes mensajes en los que los investigadores de la UCO señalan la "influencia que habría ejercido Koldo en favor de Víctor de Aldama merced a su relación económica mensual de 10.000 euros en efectivo".

En este sentido, advierten que dicha influencia "no se limitaba a la Administración canaria, sino que se extendería hasta a la administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de Transporte y de Trabajo".

"Habría sido capaz de aunar los esfuerzos de varios responsables de la Administración, entre ellos el presidente canario, el director del Servicio Canario de Salud, el director de la Unidad de Emergencias y gestión de Crisis y el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, reportando a Víctor de Aldama las gestiones hechas; todo ello con el objeto de solventar el problema surgido con la calidad de las mascarillas", prosigue la UCO.

De esta forma, el informe se centra en analizar la mediación de Koldo con un alto cargo del Ministerio de Transportes cuando estaba bajo la dirección de Ábalos, el director de la Unidad de Emergencias y gestión de Crisis, Rubén Eladio López.

También refleja los numerosos mensajes sobre el papel clave del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ya que era el encargado de validar que las mascarillas cumplían con la normativa de calidad.

Los investigadores agregan que, la noche del 24 de agosto de 2020, Ábalo se puso en contacto con Koldo "para informarle que, según le dijo la ministra de Trabajo", en referencia a Yolanda Díaz, "al día siguiente estaría la certificación de las mascarillas de Canarias".