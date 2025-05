Yolanda Díaz ve "gravísimo" la filtración de los 'whatsapp' de Sánchez y espera "responsabilidades jurídicas"

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado este martes valorar el contenido de los mensajes de 'whatsapp' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces ministro José Luis Ábalos, si bien ha considerado que su filtración es un hecho "gravísimo" por el que espera que haya "responsabilidades jurídicas".

"No valoro conversaciones privadas", ha zanjado Díaz en declaraciones a la prensa en Bruselas, para evitar responder a varias preguntas sobre su opinión respecto a las palabras expresadas por Sánchez en esos mensajes.

Con todo, la vicepresidenta ha insistido en que considera "gravísimo" que se esté asistiendo a estas filtraciones "sobre una causa judicial", al tiempo que ha dicho esperar "que se adopten las responsabilidades jurídicas pertinentes".

"No comento conversaciones privadas y soy clara, en mi ejercicio profesional como abogada, lo que estamos viendo aquí no puede suceder", ha concluido Díaz para no valorar el contenido de las conversaciones publicadas por el diario 'El Mundo' en las que Sánchez describe a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como una "pájara".

En otra conversación, el exsecretario de Organización del PSOE y el líder socialista debatieron sobre el movimiento realizado por Pablo Iglesias de dejar el Gobierno para ser cabeza de lista en las elecciones autonómicas de Madrid.

En este caso, Sánchez calificó al exlíder de Podemos como "maltratador" después de que éste valorara en público la relación de cariño que había desarrollado con el entonces ministro de Transportes e interlocutor en 'whatsapp'.