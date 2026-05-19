Moreno afirma que la imputación de Zapatero es algo "insólito" y recuerda su presencia en la campaña andaluza del 17M

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así después de que este marte se haya conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.

El presidente de la Junta en funciones ha señalado que "es verdad que siempre ha habido sospechas y e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones".

"Eso ha circulado en los medios de comunicación y también en los propios mentideros de Madrid, pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente".

Para Moreno, es "algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años". En su opinión, esto va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio" Gobierno central y en "el propio sanchismo".

Ha añadido que Zapatero ha estado en "bastantes ocasiones" en Andalucía "apoyando a la señora Montero" y es una "de las grandes referencias del sanchismo y uno de los grandes puntales" donde la candidata del PSOE-A a la Junta y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "han apoyado".

"Estamos hablando ya no solamente de un hecho insólito, que un expresidente del gobierno esté imputado, sino también que es uno de los referentes de esta estructura que el sanchismo ha creado a lo largo de estos ocho años", ha recalcado.