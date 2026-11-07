Detenido con 400 gramos de speed y cocaína durante un control en Cordovilla

Imagen de la droga incautada al detenido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un varón de 58 años como autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas durante un servicio preventivo de seguridad ciudadana desarrollado el pasado jueves, 4 de noviembre, en Cordovilla, en la Cuenca de Pamplona.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), los cuales observaron en el polígono industrial de Cordovilla un vehículo cuyo conductor realizó un cambio de dirección al advertir la presencia policial.

Tras identificar al conductor, los agentes localizaron una pequeña cantidad de una sustancia compatible con cocaína, que fue entregada voluntariamente. Durante la posterior inspección del vehículo encontraron 391 gramos de speed y otros 8 gramos de cocaína, además de útiles relacionados con la distribución de drogas y 530 euros en efectivo, indican desde la Guardia Civil.

Además, durante la inspección del maletero se encontró una ballesta con distintos tipos de proyectiles. Ante los indicios observados, los agentes procedieron a la detención del conductor.

Posteriormente, ya en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, se realizó una segunda inspección del vehículo con la colaboración del servicio cinológico y de Fox, un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Durante esta actuación, Fox y su guía localizaron dos basculas de precisión y otros cinco gramos de speed, ocultos debajo del cenicero del turismo, que no habían sido detectados durante la primera actuación policial.

El detenido, un varón de 58 años, fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Pamplona, las cuales fueron remitidas al juzgado de guardia de Pamplona.