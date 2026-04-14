Detenido en Bera un conductor que transportaba 35 kilos de cocaína ocultos en los dobles fondos del turismo

Imagen del material interceptado - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

Se maneja la hipótesis de que el detenido, que ha ingresado en prisión, transportaba la droga mediante el método 'Go Fast' PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido en Bera a un varón de 32 años y de nacionalidad francesa, que transportaba 35 kilogramos de cocaína ocultos en los dobles fondos del turismo, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La detención, según han informado desde el Instituto Armado, se produjo en el marco de los dispositivos de seguridad ciudadana que se realizan en las principales vías de comunicación de la Comunidad foral.

En concreto, los hechos se desencadenaron durante un dispositivo preventivo en la N-121-A, término municipal de Bera, cuando los agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) dieron el alto a un turismo con dirección Pamplona.

Ante la "actitud sospechosa del conductor", se realizó un registro superficial de vehículo, en el que se apreciaron indicios de manipulación de la estructura interior. Tras retirar los guarnecidos y paneles embellecedores, los agentes descubrieron una estructura modificada artesanalmente para crear una 'caleta'.

En estos dobles fondos, ocultos entre el tapizado de las puertas traseras y la chapa exterior, se hallaron 30 paquetes de cocaína con un peso total de 35 kilogramos.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Navarra, encargada de la instrucción de las diligencias, maneja la hipótesis de que el detenido realizaba un servicio de transporte mediante el método 'Go Fast'.

Tanto la sustancia intervenida como el vehículo utilizado han quedado a disposición de la autoridad judicial. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pamplona, que ha decretado el ingreso inmediato en prisión del detenido.