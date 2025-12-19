Detenido un joven en Tudela por agredir "con extremada violencia" a un transeúnte con un vaso de cristal

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

Un joven de 19 años ha sido detenido esta semana tras agredir "de manera sorpresiva y con extremada violencia" con un vaso de cristal a otro transeúnte en el centro de Tudela de madrugada.

Según han informado desde la Policía Foral, el agresor causó en la víctima "importantes heridas en una oreja y cuello", que requirieron de asistencia sanitaria (puntos de sutura). Las cámaras de seguridad permitieron la identificación del agresor, que fue detenido por la policía local de Tudela y entregado en comisaría de Policía Foral.

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias esta semana a 21 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos de medidas de alejamiento) han sido detenidas doce personas en Cadreita, Tudela (2), Burlada, Estella, Pamplona (4), Huarte, Tudela, Puente la Reina.

Por requisitorias judiciales hay tres detenidos. Una patrulla detuvo a un hombre de 29 años en Burlada al estar reclamado por un juzgado de la capital navarra. Y otras dos personas más lo eran en Tafalla por los mismos motivos.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidas e investigadas dos personas. Una de ellas, por hurto en un comercio de Pamplona. En Estella se investiga a una mujer por el hurto de un teléfono móvil a un menor, actuación iniciada por la Policía Local. Por un delito de tráfico de drogas se ha detenido a una persona en Monteagudo.

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a dos conductores. De patrulla por la autovía de la Barranca, agentes comprobaron telemáticamente los datos de un vehículo que "levantaba sus sospechas". El sistema alertó de la caducidad de su ITV, y en el control de su conductor, en Uharte Arakil, se comprobó además que conducía con carencia del permiso de conducir por pérdida de todos sus puntos.

En Viana (NA-134) en un control rutinario de seguridad ciudadana se dio el alto a un turismo cuyo conductor circulaba sin la vigencia del correspondiente permiso.