Detenidos dos varones reincidentes por un robo con fuerza en una cafetería de Berriozar

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha detenido a dos varones reincidentes, de 36 y 52 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una cafetería de Berriozar.

Según han informado desde el Instituto Armado, los hechos se produjeron en fechas recientes, cuando los detenidos fracturaron el cristal del establecimiento y accedieron al interior a través de un butrón practicado en el escaparate.

Una vez dentro, forzaron una máquina expendedora de tabaco y una máquina recreativa, de las que sustrajeron aproximadamente 700 euros en metálico, 15 cajetillas de tabaco y una tablet, además de provocar diversos desperfectos en el local.

La actuación se inició tras el aviso de un testigo que presenció el robo y alertó de inmediato en el teléfono 062 de Guardia Civil, aportando además grabaciones realizadas con su teléfono móvil en las que se observaba la huida de los autores.

Este material gráfico "resultó fundamental" para el desarrollo de la investigación. Los agentes del Área de Investigación realizaron el análisis y cotejo de las imágenes obtenidas tanto del testigo como de los sistemas de videovigilancia del establecimiento y de su entorno.

Las gestiones permitieron la identificación de los sospechosos, a quienes les figuraban antecedentes por hechos de similar naturaleza y con un 'modus operandi' coincidente.

Una vez confirmada la identidad se estableció un dispositivo para su localización, que culminó con la detención de ambos varones. Fueron puestos a disposición de la correspondiente Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona.

En la investigación colaboraron la Policía Nacional y la Policía Municipal de Berriozar, que "aportaron información relevante para el esclarecimiento de los hechos".