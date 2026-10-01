Dos detenidos con más de seis kilos de hachís en el maletero del coche en Tafalla

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan los paquetes de hachís localizados en el maletero del coche. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos varones, de 18 y 20 años y nacionalidad francesa, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, después de intervenir 6,631 kilogramos de hachís durante un dispositivo desarrollado en la N-121, en el término municipal de Tafalla.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 16 de septiembre, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Navarra, con el apoyo del Servicio Cinológico, establecieron un dispositivo operativo en la N-121.

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes interceptaron un turismo con matrícula francesa ocupado por los dos varones. Una vez detenido el vehículo, intervino el perro del Servicio Cinológico Alex, especializado en la detección de sustancias estupefacientes, que realizó un marcaje positivo en la zona del maletero.

Ante este indicio, los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron en su interior una bolsa que contenía 21 paquetes compactos de hachís, con un peso total de 6,631 kilogramos.

Ante el hallazgo, la Guardia Civil ha detenido a los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación ha contado nuevamente con el protagonismo de la USECIC y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Navarra, después de que recientemente ambas unidades participaran en la intervención de 478 kilogramos de hachís en la AP-15, en Tiebas.

En aquella actuación también participó el perro del servicio cinológico Alex, cuyo trabajo permitió detectar la presencia de la sustancia estupefaciente. En esta ocasión, un nuevo marcaje del perro ha permitido localizar los más de seis kilos de hachís transportados en el vehículo.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Pamplona se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias. Los detenidos y las actuaciones practicadas han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, Plaza nº 2. Los dos varones después de su puesta a disposición judicial han quedado en libertad.