Navarra registró 7 atenciones oftalmológicas derivadas del eclipse, 6 en el HUN y 1 en Estella

Vista del eclipse solar total de 2026 - Fernando Otero - Europa Press

PAMPLONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró ayer miércoles un total de siete atenciones oftalmológicas derivadas del eclipse, seis en el Hospital Universitario de Navarra (HUN), y una en el Hospital García Orcoyen de Estella. Todas las personas atendidas por este motivo fueron dadas de alta.

Así lo ha dado a conocer este jueves la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, que ha comparecido en una rueda de prensa junto al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, para realizar un balance de las distintas actuaciones desarrolladas por el Gobierno de Navarra con motivo del eclipse total de sol.

Según ha explicado Jurío, fue un "evento memorable" en Navarra que "generó gran expectación tanto dentro de la propia población navarra como fuera de los límites de Navarra, y se preveía que iba a haber gran afluencia de personas de otras comunidades, pero, sobre todo, afluencia de visitante extranjero".

"Pese a esa gran movilidad que se preveía, podemos decir que fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad", ha indicado, tras calificar la jornada como "un verdadero éxito". "Un éxito que fue compartido por todos y por todas las personas que estuvimos involucradas en los distintos dispositivos relacionados con el eclipse, y por supuesto fue un evento compartido compartido con toda la ciudadanía navarra que se comportó, podemos decir, de forma generalizada, de manera completamente cívica y con una responsabilidad absoluta", ha dicho.

Lo que "suponía un reto mayúsculo para todas las administraciones y para todos los servicios implicados" se ha convertido en "un verdadero ejemplo de buena coordinación y de una buenísima cooperación institucional".

Jurío ha explicado que el dispositivo, conformado por un millar de personas, "estaba preparado para dar una respuesta coordinada ante cualquier contingencia que se pudiera producir" y que "el trabajo en el día de ayer en sala del 112 fue intenso, eficaz y nos permitió hacer un seguimiento pormenorizado y a tiempo real".

Las principales afecciones al tráfico se produjeron a partir de las cinco de la tarde en la salida de Pamplona. En concreto, se produjeron retenciones "más o menos relevantes" en la AP-15, en la zona de Imarcoain; en la N-121, en Campanas; y en la AP-12 y en la zona correspondiente al anillo de Zizur. Estas afecciones al tráfico "provocaron fue una circulación lenta en algunos momentos", pero "constante".

Tras el eclipse, "sí que hubo más retenciones en la A-15, pasado el peaje de Marcilla, pero fue debido a que había un vehículo averiado que obligó a que toda la circulación, en vez de en dos carriles, se redujese a uno". Se produjeron atascos en la N-121 y en la N-115, en la zona entre Tafalla y Olite, donde "llegó a haber hasta diez kilómetros de retención".

En el resto de las vías de circulación y en las entradas de Pamplona el tráfico "fue denso" pero "sin especiales incidencias". En la A-12 "también hubo saturación en la llegada a Pamplona, pero sin retenciones especiales".

ATENCIONES SANITARIAS

En cuanto a las asistencias sanitarias, en el Hospital Universitario de Navarra se produjeron 448 atenciones de urgencias. De ellas, seis fueron oftalmológicas derivadas del eclipse y hubo un paciente pediátrico por calor. Todas estas atenciones fueron dadas de alta.

En el Hospital Reina Sofía de Tudela se atendieron 130 urgencias, una de ellas derivada por un golpe de calor, y ninguna oftalmológica. En el Hospital García Orcoyen de Estella se atendieron 83 urgencias, una de ellas oftalmológica derivada del eclipse y que fue dada de alta.

Sin embargo, Jurío ha querido mostrar cierta "precaución" porque algunas lesiones oculares producidas por el eclipse "se ponen de manifiesto pasadas unas horas o días". Por ello, la red de atención primaria cuenta con un protocolo específico y se ha reforzado el personal para un posible incremento de la demanda de pruebas.

En cuanto a los dispositivos preventivos situados dentro de los puntos de observación oficiales, "no se puede reseñar ninguna complicación", salvo un traslado que se produjo desde Sendaviva.

"SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS OBJETIVOS"

Por su parte, el consejero García ha señalado que "se han cumplido todos los objetivos que nos marcamos". Según ha señalado, este caso "ha sido un ejemplo de cooperación institucional, porque si algo ha demostrado este eclipse es que cuando hay un gran acontecimiento y se prepara con tiempo, con coordinación y con responsabilidad, una comunidad puede estar a la altura de un reto de esta magnitud".

"Ayer asistimos a un fenómeno astronómico extraordinario, pero para nosotros el eclipse nunca ha sido solamente un fenómeno astronómico. Desde el primer momento quisimos también que fuera un proyecto científico, educativo, cultural y de territorio", ha manifestado.

Ha añadido García que "podemos hablar de una afluencia de cientos de miles de personas procedentes de Navarra, de prácticamente todas las comunidades autónomas, y también de numerosos países". "Según los datos iniciales de Turismo, se han multiplicado las consultas sobre los puntos de observación, tanto los oficiales como otros lugares menos masificados, así como sobre las opciones de transporte, accesos y servicios y actividades asociados a estos espacios", ha indicado.

En cuanto a los alojamientos, "se han registrado incrementos importantes de ocupación, llegando algunos casos al 100%, y destaca especialmente la antelación con la que se han realizado las reservas". También se ha producido "un gran aumento de la demanda de visitantes internacionales, y podemos decir que Navarra ha estado en el mapa internacional de la astronomía y de la divulgación científica".

A falta de recopilar los últimos datos, "podemos decir que la afluencia a los puntos de observación fue masiva". Se vendieron "el 97% de las entradas, 19 de los 20 puntos de observación agotaron sus entradas y solamente el punto de Corella disponía de entradas ayer por la tarde". Además, estos puntos de observación contaron con ayuda para personas con movilidad reducida.

"Ayer, Navarra miró al cielo, pero también ha mirado hacia adelante, hacia una Navarra que quiere ser una comunidad innovadora, científica, tecnológica y capaz de afrontar grandes retos. Por eso, el mejor balance que podemos hacer del eclipse es este. Hemos vivido un acontecimiento memorable, lo hemos hecho, además, juntos y hemos aprovechado esa oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad", ha apuntado.