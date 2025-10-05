La quita de la deuda a las comunidades autónomas, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

También se tratará la celebración de un debate sobre el estado de la Comunidad

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que se verán, entre otras cuestiones, preguntas orales de UPN y PSN sobre la quita de una parte de la deuda a las comunidades autónomas de régimen común después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciase esta semana un acuerdo con Euskadi y Navarra para compensarlas por no estar incluidas en esta propuesta, al tener asumidas las competencias en fiscalidad.

Otras preguntas orales que figuran en el orden del día versan sobre la auditoría externa de las empresas que figuran en el informe de la UCO, sobre medidas para atraer médicos al sistema público de salud, sobre los centros de menores o sobre la pasarela para que agentes de la Guardia Civil de Tráfico puedan incorporarse a la Policía Foral.

Los representantes políticos también abordarán la petición del Gobierno de Navarra al Parlamento foral para la celebración del debate de política general sobre el estado de la Comunidad foral, coincidiendo con el inicio de un nuevo curso político.

Por otro lado, se tramitará una proposición de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para modificar la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra. UPN, por su parte, ha presentado una iniciativa de modificación de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra.

En la sesión de este lunes también se planteará la tramitación de tres interpelaciones. Dos de UPN en materia de construcción de vivienda protegida y sobre política en materia de inclusión en el ámbito deportivo para la promoción de la igualdad y la diversidad; y una tercera de Vox sobre "honradez, ética política y transparencia".

En el apartado de las mociones, el PSN quiere instar al Gobierno de Navarra a adoptar medidas para "detectar y eliminar el edadismo en el mercado laboral". EH Bildu ha registrado una iniciativa que llama a "avanzar en la construcción de un sistema público, comunitario y desmercantilizado de cuidados y de servicios sociales"; mientras que Contigo-Zurekin quiere instar a los ayuntamientos navarros a "garantizar que sus espacios públicos municipales estén abiertos y disponibles, sin exclusiones ni privilegios, en defensa de la pluralidad cultural y la convivencia democrática y laica".

Por otro lado, se ha remitido a la Mesa y Junta el proyecto de presupuestos de la Cámara de Comptos para el ejercicio del año 2026.