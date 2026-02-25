Remírez, a favor de que se desclasifiquen documentos sobre Montejurra, los Sanfermines 78 o la muerte de Mikel Zabalza

Archivo - Javier Remírez vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha apoyado que, al hilo de la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se desclasifique también la documentación sobre los sucesos de Montejurra en 1976; sobre los Sanfermines de 1978, en los que falleció Germán Rodríguez por disparos de la policía, y sobre la muerte de Mikel Zabalza tras ser detenido por la Guardia Civil.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha instado a que "se avance en la aprobación, con el máximo consenso posible, de una nueva normativa sobre información clasificada que sustituya de una vez por todas a la normativa vigente sobre secretos oficiales" de 1968, "en plena dictadura franquista".

En este sentido, ha mostrado igualmente el "apoyo" del Ejecutivo foral a que se desclasifique la documentación oficial sobre sucesos "ocurridos en Navarra" o que "afectan a navarros y navarras, como los ocurridos en Montejurra en el año 1976, el asesinato de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978, o la muerte en el Bidasoa de Mikel Zabalza en el año 1985".

Javier Remírez ha considerado que la desclasificación de "este tipo de documentos históricos siempre es positiva para la democracia porque ayuda y contribuye a esclarecer y entender mejor los hechos del pasado", y ha afirmado que "conocer nuestro pasado con rigor siempre fortalece a las instituciones y es propio de democracias maduras como es la democracia española".