Antonio Pérez Henares.- La amnistía, cocinada, macerando el referéndum

MADRID, 3 Oct. (OTR/PRESS) -

Resulta tan burdo, tan manido y tan zafio que da vergüenza. Pero ya lo están colando y lo colarán. Ni lo duden. Y no es que se dejen engañar otra vez, ya hemos perdido la cuenta de cuantas, sino que quieren ser engañados y engañar a su vez a todos cuantos puedan. Y a los que no, pues que traguen. ¿O es que se creen que estos acólitos del caudillo, desde ministros a jefes provinciales del sanchismo no saben cuál es la añagaza, la mentira y el objetivo? Pues claro que lo saben. Son cómplices y colaboradores necesarios.

Ahora el trile está en la fase de que la amnistía y bula a los separatistas es ya algo asumido, progresista, bueno y necesario. Ayer era caca pura y los clamores de todos negándolo una sinfónica con coros. Pero referéndum no, ¡de ningún modo!, ¡jamás! ¡nunca!. O sea, que a mucho tardar mañana. Es el siguiente paso en cuanto acaben por hacernos tragar, ya la tienen descontada, la vileza y traición de bendecir el golpe separatista, convertirlo en héroes y a quienes defendieron la legalidad constitucional en culpables y a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en verdugos represores.

La secuencia se ha repetido una y otra vez obscena y repulsívamente. Ahora la diferencia es tan sólo que la desfachatez es ya absoluta. Tras el 23-J, Sánchez se considera inmune e impune. Y tiene buenas razones para pensarlo. Puede hacer a lo que parece lo que le venga en gana y arrasar con lo que le plazca. De hecho lo hace y no pasa nada.

Recuerden. A) No pactaré con Podemos, no podría dormir: encame B) Podemos sí, pero separatistas no: indulto, eliminación del delito de secesión y amados aliados del gobierno progresista. C) Separatistas sí, pero con Bildu jamas de los jamases: besos, abrazos, brindis y socios preferentes. D) Bildu, campeones de la paz, pero a Puigdemont lo traeremos de las orejas a la cárcel: con incienso y bajo palio. E) Amnistía a los golpistas y prevaricadores nunca. Es inconstitucionalidad flagrante, nos ofende la sospecha: es bondad, diálogo y Conde Pumpido lo arregla, que para esos lodos lo hemos puesto. Pero Referéndum ni muertos. Inviable. F) Próxima pantalla: Lo llamamos "una consulta para valorar un marco de consulta" (Oscar Puente, radiante y refinada cumbre de nuestra jurisprudencia) y eso sí cabe en la Constitución. Listo.

¿Que vendrá después?. Pues muy sencillo. Ya andan roneando, dándoles privilegios y haciéndoles arrumacos. Ya están en ello: Amnistía, le pueden llamar cualquier cosa, como harán ahora, para los terroristas asesinos de ETA.

¿Que exagero?. Eso mismo llevan diciendo sobre todos y cada uno de los puntos anteriores. Que mentimos cuando lo advertimos. Los mentirosos compulsivos es esa la mentira que más utilizan: acusar a todos los demás de serlo cuando les señalan la que están urdiendo.