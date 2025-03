Charo Zarzalejos.- Saber estar

MADRID 21 Mar. (OTR/PRESS) -

El Rey sabe estar. Lo ha demostrado, una vez más, con su visita, de carácter privado, a la localidad valenciana de Torrent. En la medida que es la cabeza visible de una Monarquía parlamentaria, cuando no ha estado ha sido por decisión del Gobierno a cuyas directrices está sujeto.

El jefe del Estado ha viajado en varias ocasiones a Valencia. Se estrenó, junto con la Reina en Paiporta apenas unos días después de que la dana se llevara por delante vidas y haciendas. Allí, los reyes se encontraron con cientos de ciudadanos llenos de dolor, abrumados por tanta desgracia y desbordados por una profunda sensación de soledad.

En esta ocasión, como en tantas otras, Mazon y Sánchez fueron abucheados y para que nada faltara se lanzó, desde instancias gubernamentales, que la extrema derecha había organizado algo así como una encerrona, con golpe incluido, al Presidente del Gobierno. Y se equivocaron. La rabia, la pena no necesita de organización alguna.

El Rey con su saber estar ha llenado, con creces, el hueco, el vacío, que han dejado los responsables políticos, desde Mazón hasta el Presidente del Gobierno, que ni ha vuelto ni, de momento, se le espera. Ni a él ni a ningún miembro de su amplio ejecutivo. Es como si lo ocurrido no fuera con ellos. Ni una mota del polvo, ni un gramo de barro ha manchado sus espaldas. Ninguna de sus manos han apretado mano alguna de sus conciudadanos que sufren.

El presidente de la Generalitat, que hace tiempo debería haber dejado de serlo si supiera saber estar, se ve sometido a permanentes abucheos. No puede salir a la calle y cuando lo hace es por la noche pertrechado detrás de una fallera. En este capítulo de no saber estar ambos, Sánchez y Mazón, parecen correr la misma suerte.

Cuando se es responsable público el saber estar en el momento adecuado en el lugar adecuado es un valor en sí mismo. Las gentes que aplauden al Rey, saben de antemano que no va a remolcar coches, ni a reconstruir casas o caudales de los ríos. Lo saben, pero le aplauden y le reciben con enorme cariño. Y es que cuando una sociedad está en duelo, percibe que su futuro está en el aire o directamente se ha visto truncado, quiere ayudas materiales, por supuesto, pero también cercanía, compañía, afecto. Quien o quienes en los momentos difíciles no agradecen un abrazo, una palabra de aliento?. Hacerlo, pronunciar esa palabra es saber estar que en política y puede ser tan importante como el hacer. El Rey, los Reyes, lo saben. Lo terrible es cuando se hace poco y tarde y encima no se está.

Ni Mazón ni Sánchez han sabido estar. Tan no han sabido estar que no ha habido tiempo para que ni ellos, ni sus respectivos Gobiernos, realicen las llamadas de rigor a sus ciudadanos para mostrar, cuando menos, una pizca de compasión con quienes lo han perdido todo. Ni una foto de ministros veremos en las zonas afectadas que sí se prodigaron en la Palma o en la inauguración de viviendas en Sevilla cuya aportación para la construcción de las mismas ha sido de 200.000 euros.

Afortunadamente tenemos unos reyes que sí, que saben estar. Los ciudadanos de Valencia lo han percibido y de ahí el agradecimiento y reconocimiento público y lo demuestran sin tapujos. Tenemos unos buenos reyes.