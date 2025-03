Fermín Bocos.- La herencia recibida

MADRID 29 Mar. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez lleva siete años en el Gobierno pero le sigue endosando la culpa de las carencias actuales al Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy. La "herencia recibida". De este mantra echó mano el pasado miércoles en el Congreso para tratar de justificar que la exigua aportación de España a la OTAN (1,28% del PIB) tiene que ver con la escasa aportación que heredó del gobierno del PP.

Idéntico comodín manejó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en otra intervención en la que, para disimular el incumplimiento del mandato constitucional que obliga al Gobierno a presentar anualmente un proyecto de Presupuestos -lleva un retraso de seis meses-, tiró de argumentario para decir que la culpa era de los populares por haber "vetado la senda de estabilidad".

Para intentar escaquear la responsabilidad del Ejecutivo por la falta de Presupuestos, Sánchez también le echó en cara a Núñez Feijóo que en Catilla y León, comunidad en la que gobierna el PP, llevaban cinco años sin presentarlos: "Se le habrá olvidado que el señor Mañueco lleva cinco años prorrogando".

Todo vale. Buscar argumentos exógenos para justificar incumplimientos propios es doctrina de argumentario entre los miembros del actual Gabinete. No es de ahora. Viene de atrás y llegado el caso no se detienen a la hora de falsear los hechos. A propósito de los Presupuestos, hace un año, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes intentaba colar una bola diciendo qué "el señor Rajoy, el gobierno anterior, no tuvo presupuestos todos los años". Era una trola. Rajoy fue presidente del Gobierno desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018 y el Ejecutivo aprobó PGE todos los años aunque no todos fueron presentados en "tiempo y forma" según establece la Constitución, que señala que deben ser presentados antes del primero de octubre de cada año, tres meses antes de que expiren los del año anterior.

Seis meses lleva ya de retraso el Gobierno que preside Pedro Sánchez buscando excusas para justificarse, aunque todo el mundo sabe que no hay Presupuestos porque no cuenta con el apoyo de todos sus socios de investidura, y por eso Sánchez da por hecho una prórroga que sería una más y habla ya de los PGE del año 2026. Si llegados a ése trance y el año que viene tampoco presentan Presupuestos la culpa será, una vez más, de la herencia recibida.