Fermín Bocos.- La penúltima cesión de Sánchez

MADRID 6 Mar. (OTR/PRESS) -

Se anuncia la cesión a Cataluña de la inmigración y el control de las fronteras. Es el resultado de la penúltima exigencia de Junts , el partido separatista cuyo líder, el prófugo Carles Puigdemont, se apresuró a comunicar la medida hablando de control integral de estos dos pilares propios de la soberanía de un país.

“Sin integración no hay nación”- ha dicho el prófugo- rematando su discurso con la idea de que la inmigración amenaza la identidad de los catalanes. Señala a los inmigrantes como un cuerpo extraño que desnaturaliza la identidad catalana incluyendo en ese registro a los españoles procedentes de otras regiones que emigraron a Cataluña .Estamos ante un discurso xenófobo que encuentra amparo en la ambición de permanencia en el poder Pedro Sánchez .Es el resultado del último revoco de su palabra o cínico cambio de criterio sobre lo que hasta ayer decía que eran competencias exclusivas del Estado

Sabido el nulo valor de su palabra, a pocos habrá sorprendido este nuevo giro de guion. Vive al día y no es que asuma sus contradicciones, es que se burla del significado de las palabras. Dónde dije digo…y aquí no pasa nada. En la España de nuestros días hacer honor a la palabra dada no cotiza en el relato político. Se da por hecho que el burlador es el listo, y en ese registro de cinismo el presidente anda sobrado de medios prestos a defender lo indefendible.

Como en el caso que da pie a este apunte al hilo de las cesiones a las exigencias de Junts en materia de control de la inmigración, como lo había sido antes con ERC y sus apremios para que sea cedido a Cataluña el control de los impuestos que ahora gestiona la Agencia Tributaria o la quita de la deuda. O los terceros grados a los presos de la organización terrorista ETA, en pago por el apoyo parlamentario de Bildu o las nuevas concesiones al PNV. Sánchez vive al día y si como parece podría estar a punto de amarrar con Puigdemont el apoyo de Junts a los Presupuestos tendremos Sánchez hasta 2027.Que no cunda el pánico que la película no termina aquí. Solo estamos ante la penúltima cesión a quienes quieren separarse de España,