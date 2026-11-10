Fernando Jáuregui.- Sondeos: Cinco horas de estudio y cinco conclusiones

MADRID 9 Nov. (OTR/PRESS)

¿Merece la pena pasar cinco horas, cinco, estudiando los resultados de las al menos diez encuestas que aparecieron en los medios este lunes? Por deber profesional es lo que yo hice en la madrugada y hasta casi media mañana, mientras escuchaba los comentarios que las tertulias hacían sobre el aluvión de sondeos que nos caía encima. Pues sí, merece la pena, aunque los resultados básicamente sean los mismos en casi todos y configuren ya con cierta garantía lo que va a ocurrir en el futuro post 29-n. Y ¿qué ocurrirá? Estas son mis conclusiones, creo que bastante previsibles por otro lado:

Primero, no hay un solo estudio que no prevea que una alianza entre PP y Vox, aún no oficialmente cerrada, pero sí delineada, tendrá una holgada mayoría absoluta. Básicamente, gracias al ascenso meteórico de Vox, que más que duplica sus resultados de las elecciones de 2023. Porque el PP no logra ascender todo lo que sería previsible, e incluso pierde algún escaño con respecto a hace tres años y medio.

Segundo, el PSOE desciende, pero no tanto. Puede que pierda hasta diez escaños en circunscripciones 'menores', pero, tras una legislatura sofocante, en la que ha habido de todo, eso no es mucho perder. Claro que el hundimiento literal de las formaciones a su izquierda le beneficia, aunque no hasta el punto de producirse un trasvase automático desde el Frente Amplio y Podemos hacia el Partido Socialista. Pedro Sánchez sigue siendo el más popular de los líderes tras Feijóo, con Abascal, tercero, en franco ascenso en el aprecio de los electores. Los demás cuentan poco y algún candidato/a está claramente mal seleccionado/a.

Tercero, cada vez hay menos centro. Estas son las primeras elecciones en democracia sin una formación sólida de centro (solo está Democracia 21, que ni aparece en los sondeos porque apenas se presenta en Madrid y Barcelona. No hay moderación ni pacto en los planteamientos, ni posibilidades de coalición alguna de centro-izquierda o centro-derecha, aunque muchos sondeados lo elegirían como su opción primera.

Cuarto, algunos nacionalistas pagan su alianza con Pedro Sánchez en esta Legislatura. Sobre todo, en PNV, Junts y Esquerra se instala una cierta inestabilidad, difícil de cuantificar (y de cualificar) definitivamente.

Quinto, no demasiada renovación de rostros en los escaños. Calculo que un 40 por ciento de los diputados y senadores que hemos conocido en esta Legislatura no estarán de nuevo en el Parlamento. Al tiempo, pocas novedades resaltables: los partidos han renunciado a incluir en sus listas a gentes procedentes de la meritocracia no militante.

Esto configura un panorama de casi certeza en el sentido de un vuelco hacia una gobernación de la derecha, suponiendo que los acuerdos entre el PP y Vox fructifiquen. Cierto que en los 20 días que aún quedan hasta las urnas pueden pasar muchas cosas: el 'efecto televisión', con la entrada en campaña de programas como el de Broncano y los próximos debates entre candidatos, será sin duda importante, y pienso que Feijóo no puede volver a equivocarse dejando huecos en el plató.

Y, por lo demás, ahí tenemos, cual espadas de Damocles sobre la campaña, los efectos de la huelga general, las irrupciones de la UCO o hasta los efectos que pueda tener la ausencia de Sánchez en el funeral por las víctimas de Urda. Todo, todo pesa en campaña y en los resultados de las últimas encuestas que nos quedan por conocer. Pero, sin arriesgar demasiado, pienso que debemos ir pensando en un Gobierno PP-vox casi inevitable. Salvo sorpresas, claro, que en este país nuestro son tan frecuentes.