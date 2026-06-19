Julia Navarro.- Una guerra inútil

MADRID, 19 Jun. (OTR/PRESS) -

Donald Trump no solo ha perdido la guerra que desató contra Irán sino que además ha hecho el ridículo.

Como decía Josep Tarradellas, en política se pueden cometer errores pero no hacer el ridículo.

El balance de la guerra son miles de muertos a lo que hay que añadir la situación de absoluta indefensión en que queda la oposición iraní al terrible régimen de los ayatolás. Sobre todo las mujeres que han sido quienes han liderado la oposición contra el régimen.

¿Qué ha conseguido Trump con esta guerra? La realidad es que nada excepto el ridículo. No sé si la guerra ha enriquecido a alguien, puede que sí, porque de las guerras siempre hay quien sale más rico. Y ni Trump ni sus amigos son "hermanitas de la caridad". El Presidente norteamericano, un personaje atrabiliario, que solo dice simplezas porque parece incapaz de construir un discurso con lógica, sale de este conflicto como decimos en España, con el rabo entre las piernas. En cuanto a Israel, este país sí ha cumplido parte de sus objetivos y está claro que, por mucho que Netanyahu haga la "pelota" a Trump, va a seguir bombardeando Líbano donde, dicho sea de paso, han anidado los terroristas de Hezbolá.

Entre unos y otros han destrozado este país. Pero volviendo a Trump, es evidente que el Presidente de Estados Unidos es un aficionado a la política al que unos cuantos "listos" mueven los hilos para defender sus propios intereses. Todas sus políticas son un fracaso y crea más problemas de los que, supuestamente, pretende resolver. Ojalá sus votantes se den cuenta de los desastres que ha provocado su presidencia.