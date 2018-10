Mabel Redondo.- Entre Bambalinas.- Marlene Mourreau ha recuperado la custodia de su hijo.

Actualizado 22/09/2012 14:00:37 CET

MADRID, 22 Sep. (OTR/PRESS) -

Hace tres años que Marlene Mourreau hizo las maletas, vendió las casas que tenía en Madrid, abandonó España y se instaló en Paris. Todo porque el trabajo comenzó a escasear, el teléfono no sonaba, y los bolos y la puesta en marcha de espectáculos eran cada vez más escasos y estaban peor pagados. Esta situación la llevó a poner tierra de por medio, y muy a su pesar, dejó a su hijo Gabriel en España con el padre del niño, Michel Guevara, el cubano se encargaría de los cuidados del pequeño, ella por su parte se comprometía a enviar una generosa cantidad para mantener a su hijo desde su país natal.

Ahora las cosas pintan muy distintas para la francesa, ella ha conseguido meterse de lleno en el mercado laboral, y económicamente las cosas le van bastante bien. Cuando llegó a París comenzó su lucha por recuperar la custodia de Gabriel: "Soy muy feliz, porque desde hace poco tiempo mi hijo ya vive conmigo. Han sido tres años de lucha con Michel, hemos vivido situaciones difíciles, pero al final todo se ha arreglado. Yo siempre cumplí como madre, económicamente me ocupé de todo, pero ahora ya le tengo a mi lado".

Su relación con el padre de su hijo, aún tras la separación, siempre fue fluida, pero los problemas se agravaron cuando Marlene decidió trasladar su vida a su país: "A pesar de todo, él puede ver a su niño cuando quiera, yo nunca pongo impedimento".

Marlene ha tenido una vida sentimental agitada, desde hace tres años sale con un joven de 23 años del que dice estar enamorada: "Prefiero tener una pareja mucho más joven que yo, nos llevamos 20 años, y sexualmente nos entendemos de maravilla, me hace sentir más que otros hombres que han pasado por mi vida. Además mi novio es muy intelectual, habla cinco idiomas y no quiere formar parte de mi mundo artístico. Yo le aporto a él mi sabiduría como mujer con experiencia y él me aporta energía juvenil y mucha pasión. Es maravilloso y sin duda alguna se lo recomiendo a muchas mujeres".

Su mentalidad abierta en este tipo de relaciones y tener un novio 20 años más joven ha llevado a Marlene a ser nombrada directora europea de "CougarLife.com", una página de contactos de origen canadiense a través de la cual mujeres de más de treinta o cuarenta años pueden conocer a chicos de veintitantos. Lo que suceda después depende de ellos. Es por eso que Marlene Mourreau se considera una mujer "Cougar" y reconoce orgullosa su estilo de vida: "Soy libre, con experiencias, y con las cosas claras, sé lo que quiero, cuando y como lo quiero".

Es evidente que Marlene, de momento, puede presumir de ligar con "yogurines", al igual que en su día lo hizo Demi Moore con Ashton Kutcher y Madonna a quien le encantan los hombres 20 años más jóvenes que ella.