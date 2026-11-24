MADRID 24 Nov. (OTR/PRESS) -

Diríase que Educación y Ayuso son términos antitéticos y, en efecto, lo son. Antitéticos y en conflicto permanente: la propia, esto es, la educación de la presidenta regional de Madrid, en conflicto con el mundo, a excepción de la parte infinitesimal de él que ocupan su persona y la de su consejero áulico; y la otra, la Educación con mayúscula, que también debiera ser algo propia de Ayuso al ser la responsable última de su buen funcionamiento en la Comunidad, en conflicto con ella. Sin ese conflicto, no habría huelga de profesores ni la deslenguada presidenta les llamaría 'garrapatas', 'terroristas', 'vagos' ni 'coro rociero', entre otras lindezas.

De la educación personal de Ayuso, o más bien de la falta de ella, poco de nuevo se puede descubrir a estas alturas, de suerte que no puede extrañar su repulsión a reunirse y negociar con la otra, con la Educación a través de sus actores, los profesores; una repulsión tan honda que ni siquiera permite que su consejera del ramo, Zarzalejo, lo haga. Pero ¿qué le han hecho los educadores para que los distinga con tamaña ojeriza? Seguramente eso, que se dedican a educar, un verbo que la solivianta más que a un vampiro una ristra de ajos. Quien llama 'hijo de puta' al presidente del Gobierno de España en el mismísimo Congreso de los Diputados, o 'mafiosos' a los sindicatos, o 'garrapatas' a los maestros, no está para atender las justas reivindicaciones de quienes con sus saberes podrían haberla inducido alguna vez por la senda del decoro verbal y político.

La educación de Ayuso está averiada; la suya y, en consecuencia, la que de ella depende y de la que dependen, a su vez, los escolares madrileños, que son los que a la postre más pagan esa avería. Puede que, como Ayuso ve comunistas por todas partes, crea que los profesores en huelga actúan a sueldo del oro de Moscú para arrebatarle la poca alegría que le queda tras el fiasco de su ático de seis millones y pico, y que por eso no los quiera ver ni en pintura. Sea como fuere, lo cierto es que Educación y Ayuso son términos tan alejados que, para desgracia de Madrid, no parece posible que jamás se encuentren.