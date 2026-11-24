MADRID 24 Nov. (OTR/PRESS) -

En este periodo electoral, de vez en cuando, escucho a una chica o un chico que ronda la edad de mis nietas proclamar que hay que votar a las izquierdas para no volver a la dictadura de Franco. Me he fijado para comprobar si algún otro ciudadano de parecida edad, pero de centro o de derecha, dice que hay que votar a la derecha para no ser como Cuba, Nicaragua o la Rusia comunista, que, por cierto, se parecía bastante a la actual. Pero estos jóvenes de la derecha parece que son menos extremistas o que han leído y se han documentado mejor.

Cuando mi buen amigo Antonio Pérez Henares era comunista y yo ya estaba desencantado de ser compañero de viaje, seguíamos manifestándonos en contra de la dictadura o acudiendo a reuniones clandestinas y prohibidas, porque la vivimos siendo niños, adolescentes y jóvenes casi maduros.

Un día, 'Chani' -como le llamamos los amigos-, cansado de tanto niñato de escasa documentación y exceso de ignorancia perorar sobre su lucha diaria contra una dictadura que nunca vivieron, se puso a escribir un libro titulado 'Yo sí que corrí delante de los grises', que apareció hace más de diez años. Que Antonio Pérez Henares escriba un libro no es infrecuente, porque entre novelas, ensayos y poesía tiene publicados más de medio centenar. Que empleara el término 'grises', en una especie de recuerdo autobiográfico, me pareció de una finura elegante, porque es un vocablo que ignoran quienes ya nacieron después de la Transición. Incluso Pedro I, el Mentiroso, cuando murió Franco tenía tres años y, cuando vino la democracia, seis añitos, y ya habían desaparecido los 'grises', que era el color del uniforme de la policía franquista.

Correr delante de los grises era peligroso por los porrazos, las detenciones, las multas y el destierro de la provincia por un par de años. Los comunistas, como Antonio Pérez Henares, lo tenían peor, porque iban a la cárcel.

En este periodo electoral han aparecido docenas de experimentados luchadores contra la dictadura franquista que han debido de someterse a la cirugía estética, porque no aparentan ni siquiera la cuarentena y llevamos en democracia más de medio siglo.

No me producen pena, ni siquiera estupor. Simplemente, un punto de tristeza al comprobar, no que se milite en la izquierda, que me parece legítimo y familiar, sino que se haga de manera tan ignorante y sectaria por quienes nunca corrieron delante de los grises.