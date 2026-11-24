MADRID 24 Nov. (OTR/PRESS) -

En la recta final hacia las urnas del 29-O volvemos a escuchar voces aparentemente neutrales que culpan a Feijóo de aupar con sus errores la causa electoral del PSOE. Curiosamente, se trata de voces más indolentes frente a los errores de Sánchez, que engordan la causa electoral del PP y de las derechas en general.

Los errores de Feijóo se circunscriben más bien a la campaña. Por ejemplo, una supuesta identificación con la 'prioridad nacional' de Vox, sus anunciados retoques legales a la eutanasia, barra libre a Ayuso para insultar a Sánchez, las descargas verbales de Tellado el furioso, etc.

Pellizcos de monja si los comparamos con errores de mayor cuantía en el Gobierno de la nación durante los tres años de la legislatura cancelada. Por ejemplo, la corrupción que dio lugar a un retablo de la desvergüenza en el que apenas caben más de ciento veinticinco personas del entorno familiar y político de Sánchez judicialmente empapeladas.

Ítem más: el divorcio del Parlamento, la confiscación de las instituciones a mayor gloria del poder por el poder de Sánchez o el olvido de los usos y costumbres del sistema democrático (responsabilidad, transparencia, ejemplaridad) achacables al personaje han marcado el trienio.

Sin embargo, el todavía presidente del Gobierno se permite reducir los escándalos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez, a una especie de conjura para tumbarle a él políticamente. 'Con David y Begoña se traspasaron las líneas rojas de la democracia', llegó a declarar.

La pedrada contra el poder judicial no tiene precedentes. Dicho sea en perspectiva de exigible adhesión al dogma civil contenido en el principio de separación de poderes. Sin embargo, toda la campaña del PSOE ha estado orientada a prevenir a los votantes del riesgo de involución que afectará al sistema si los españoles no respaldan a Sánchez para cuatro años más en el Poder Ejecutivo.

La llamada 'alerta antifascista' no ha cesado de sonar a lo largo de estas últimas semanas, aunque los hechos la han venido rebajando a medida que los electores también iban interiorizando que no es tan fiero el león como lo pintan en la Moncloa. Y, además, la opinión pública se ha ido percatando progresivamente de que la irresistible ascensión de Vox se debe en gran parte a que los estrategas del PSOE lo fomentaron para evitar el crecimiento del PP.

A la vista están los efectos. El tándem PP-Vox va a superar la mayoría absoluta en las elecciones del domingo que viene, diga lo que diga el CIS de Tezanos. Y en el entorno político de Sánchez suele oírse eso de que 'a lo mejor nos pasamos' en el afán por convertir el crecimiento de Vox en el principal vector de la fe en la remontada sanchista.