Ubisoft reabre los servidores de Rainbow Six Siege tras el hackeo del fin de semana

Rainbow Six Siege - UBISOFT

MADRID, 29 Dic. (Portaltic/EP) -

Ubisoft ha reabierto los servidores de Rainbow Six Siege después de que un 'hackeo' ocurrido este fin de semana obligará a cerrarlos, que dejó a jugadores con la cuenta falsamente bloqueada o con cantidades masivas de créditos.

Este fin de semana los jugadores de Rainbow Six Siege han visto que sus cuentas se quedaban sin crédito o tenían cantidades masivas de créditos de manera repentina, habían sido bloqueados o desbloqueados del juego e, incluso, tenían nuevos 'skins'.

Esta situación se ha debido a un 'hackeo' a los servidores del videojuego, según informan en Engadget, que obligó a Ubisoft a cerrarlos mientras investigaba el incidente, como notificó el sábado en la red social X.

El cierre de los servidores afectó tanto al juego como al 'marketplace' y se ha extendido hasta la madrugada de este lunes, cuando la compañía de videojuegos ha informado de la reapertura del juego, aunque mantiene el mercado cerrado.

La compañía ha avisado de que la reapertura del los servidores puede conllevar colas para entrar en el juego. En el momento de escribir esta noticia, la página de Estado todavía recoge el cierre no programado en todas las plataformas en las que está disponible.

También ha informado de otras acciones que ha llevado a cabo, como bloqueos oficiales de cuentas de jugadores y el desbloqueo de las cuentas que habían que habían sido restringidas falsamente. También ha indicado que revertirán las transacciones hechas con los créditos de más aparecidos en las cuentas, aunque su gasto no conllevará el bloqueo.