Apple Business es la nueva plataforma para gestionar dispositivos y servicios empresariales desde una única interfaz

La nueva solución Apple Business. - APPLE

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

Apple ha presentado Apple Business, una nueva plataforma todo en uno pensada para ayudar a las empresas a gestionar todos sus dispositivos, así como servicios de 'email' y calendarios, con soporte para dominios personalizados, todo ello desde una interfaz unificada.

La compañía pretende ofrecer una solución que impulse a las empresas a aprovechar los productos y servicios de Apple de forma más eficaz, sobre todo, a la hora de organizar ecosistemas de diversos dispositivos a nivel de 'hardware' y 'software' de forma más sencilla.

En este sentido, la tecnológica ha presentado Apple Business, una solución que llegará el próximo 14 de abril para más de 200 países, entre ellos España, como un servicio integrado de gestión de dispositivos móviles (MDM), con capacidad para ofrecer una visión global de los dispositivos de Apple en una empresa y controlar sus ajustes desde una interfaz unificada.

Así lo han compartido los de Cupertino en un comunicado en su web, donde han matizado que Apple Business estaba disponible anteriormente como una suscripción dentro de Apple Business Essentials en Estados Unidos y, ahora, "facilitará la vida" a los equipos de TI, incluso a los de pequeñas empresas, a nivel global.

Concretamente, este servicio incluye los proyectos 'Blueprint' de Apple para facilitar la configuración de los dispositivos con ajustes y 'apps' ya preconfiguradas. De esta forma, garantiza que las empresas operen con uniformidad, así como la implantación sin intervención de los empleados. "Los productos Apple estarán listos para trabajar nada más sacarlos de la caja", ha matizado la compañía.

Siguiendo esta línea, con la aplicación de Apple Business, los empleados dispondrán de un entorno para instalar 'apps' para trabajar, así como ver los datos de contacto de otros compañeros o pedir asistencia. Igualmente, este servicio también ofrece a las empresas adquirir más almacenamiento de iCloud y soporte de AppleCare+ for Business.

Entre las ventajas de esta solución todo en uno, Apple ha detallado que la información de la empresa queda protegida y, al mismo tiempo, garantiza la privacidad de los empleados con separación criptográfica de los datos personales y de trabajo en el dispositivo.

Esto se debe a que Apple Business permite crear Cuentas de Apple Gestionadas de manera automática para los nuevos empleados, mediante la integración con proveedores de servicios de identidad, como Google Workspace o Microsoft Entra ID.

Además, para la gestión de empleados, se podrán crear grupos de usuarios en base a su función en la empresa o su equipo determinado, para asignar aplicaciones y roles específicos. A la hora de distribuir 'apps', se podrá hacer a través de la propia App Store.

Por otra parte, con la API de administrador se facilitan las implementaciones a gran escala, al tener acceso a los datos de dispositivo, los usuarios, auditorías y servicios MDM.

INTEGRACIÓN COMPLETA DE SERVICIOS

Apple también ha destacado cómo Apple Business permite la integración completa de servicios de 'email', calendario y directorios, para que las empresas puedan crear fácilmente una identidad profesional. Para ello, pueden utilizar su propio nombre de dominio o adquirir uno nuevo.

Así, las herramientas de gestión de marca de Apple Business Connect, ahora estarán disponibles a través de Apple Business, como es el caso de los Perfiles de marca, que permiten gestionar el nombre, logo y los detalles clave de la marca de manera unificada en Mapas de Apple, Cartera y otras 'apps'.

Por ejemplo, las Fichas de ubicación se pueden personalizar con fotos, información completa de las ubicaciones, horarios y otros detalles útiles. Igualmente, las empresas pueden resaltar sus ofertas, lanzamientos o campañas en las fichas de ubicación de Mapas.

Otra de las opciones que ofrece esta solución son las estadísticas de las ubicaciones, de manera que las empresas pueden conocer cómo descubren e interaccionan los clientes con sus negocios en Maps. Asimismo, en la aplicación de Mail y iCloud Mail, las marcas aparecen de forma destacada para favorecer el alcance.

"Hemos aunado las mejores propuestas de Apple para las empresas en una única plataforma sencilla y segura con prestaciones clave para organizaciones de todos los tamaños y sectores, entre ellas la gestión integrada de dispositivos, herramientas de colaboración y nuevas formas de llegar a más clientes", ha concluido al respecto la vicepresidenta de Marketing para Empresas y Educación de Apple, Susan Prescott.

Con todo ello, Apple Business estará disponible el 14 de abril como servicio gratuito en más de 200 países y regiones para usuarios nuevos y actuales de Apple Business Connect, Apple Business Essentials y Apple Business Manager. No obstante, estos servicios dejarán de estar disponibles tras el lanzamiento de Apple Business y se requerirá iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26 para su funcionamiento.