Mensajes de Google usa 'machine learning' de forma local para buscar patrones de spam conocidos

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

Mensajes de Google ha admitido que, cuando la opción de Protección contra 'spam' está activada, busca una serie de patrones conocidos para detectar contenido no deseado en los chats mediante modelos de aprendizaje automático ('machine learning') integrados en el dispositivo.

La Protección contra spam, que detecta comunicaciones maliciosas en tiempo real, está diseñada para chatear con mayor facilidad y seguridad. Utiliza los datos de los mensajes sin revelar el contenido ni la identidad del usuario y es una característica opcional, aunque viene activada de forma predeterminada, según señala la firma en su web.

Recientemente se han advertido algunos cambios en este documentación oficial, donde ahora la marca explica cómo protege la información de los usuarios si la opción Protección contra 'spam' está activada. En este caso, ha señalado que Mensajes de Google busca patrones de 'spam' conocidos en los mensajes mediante modelos de aprendizaje automático integrados en el dispositivo.

En este sentido, Google ha matizado que durante este proceso "no comparte ni envía contenido" de los mensajes a sus servidores, a menos que el usuario marque estas comunicaciones como 'spam'. Asimismo, aunque el dispositivo no tenga conexión, esta función puede detectar en él contenido no deseado.

Según los permisos que se hayan habilitado, la información de 'spam' se enviará a Google de forma anónima para mejorar los sistemas de protección de los usuarios y evitar situaciones de abuso, tal y como ha señalado en el documento. Asimismo, ha adelantado que, de forma temporal, Google almacena los números de teléfono de los mensajes recibidos de usuarios que no figuren en la lista de contactos, así como el país de origen del receptor y "otra información no identificable". Con ello, ha insistido en que no almacena datos como el nombre o el número de teléfono.

Finalmente, ha explicado que Mensajes de Google combina los datos disponibles del dispositivo y de los servidores de Google para entrenar sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) y mejorar la detección de spam siempre de forma local, es decir, desde el propio terminal.

La firma también ha señalado cuáles son los pasos que ejecuta una vez el usuario ha denunciado que un mensaje es 'spam' y ha dicho que, a partir de ese mensaje, recibe una copia los últimos diez mensajes enviados por el remitente para mejorar su herramienta de detección.

Con ello, tiene acceso al número de teléfono del remitente, aunque aclara que no tiene acceso ni al nombre ni al número de teléfono del usuario, aunque sí al código del país, que se basa en la IP y la tarjeta SIM.

Asimismo, una vez recibida la denuncia, Gooogle se encarga de crear una conversación independiente y enviar tanto el número del teléfono del remitente como el mensaje de texto más reciente recibido al operador de telefonía de la víctima.