El avión medicalizado que traerá España a 20 niños palestinos despega rumbo Jordania

Archivo - Un Airbus A330- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El avión medicalizado A330 de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio ha despegado este lunes desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) rumbo a Jordania para traer a España a 20 niños palestinos junto a 81 familiares desde la Franja de Gaza.

"El objetivo fundamental de todos es ayudar a esas 101 personas que vienen, a intentar ofrecerles un tratamiento que en su país no tienen", ha manifestado la jefa de la UMAER, la coronel Pilar Salvador, en un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa en la red social 'X'.

Salvador ha matizado que el avión cuenta con tres médicos, dos enfermeros y diez técnicos sanitarios que hacen que se convierta "en un hospital a 35.000 pies de altura".

"Esto es fácil pero difícil", ha asegurado la coronel Salvador, que ha explicado también que la aeronave cuenta con varias configuraciones y cinco camillas con puestos críticos (UCI), así como otros puestos para los menos graves distribuidos a lo largo del avión.

Así, ha asegurado estar "preparados para poder intervenir sobre ellos en cualquier momento" en función de las necesidades que se vayan generando y de los pronósticos de cada paciente.

El Ministerio de Defensa y el de Sanidad han organizado la evacuación de forma conjunta. En total, traerá al país a 101 personas que llegarán la mañana del martes a España. Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

COLABORACIÓN DIRECTA ENTRE UNIDADES Y MINISTERIOS

La jefa de UMAER ha asegurado que sería "imposible" la realización de este tipo de evacuaciones sin la colaboración de la unidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio, el Ala45, de quienes ha dicho ser "la hermana pequeñita" y con quienes tienen una "colaboración directa".

"Son nuestros magos del aire", ha aseverado Salvador, quien ha matizado también que esta colaboración posibilita que el avión tenga "las características necesarias" para poder manejar las presiones dentro del avión y adaptarlo a las necesidades, "en caso de que haya una patología relacionada con el intercambio de presiones al subir a 35.000 pies de altura".

A la par, Salvador ha agradecido la participación del Escuadrón de Apoyo y Despliegue Aéreo (EADA) junto al Ala 45, que brindan a la operación de seguridad tanto en tierra como en aire y con los que conforman "un gran equipo".

"Es gracias a ese gran equipo, junto con el resto de todos los ministerios, los que hacen que sean misiones realmente maravillosas", ha concluido.