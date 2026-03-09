El coste del conflicto en Irán y el desafío de la nueva economía de la guerra

Archivo - Ceremonia de presentación de 1.000 nuevos drones iraníes en enero de 2025 - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operación militar lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y la consiguiente respuesta por parte del régimen de los ayatolás atacando no solo al Estado hebreo sino intereses estadounidenses y otros objetivos en Oriente Próximo ha costado ya miles de millones de dólares en material militar y ha reabierto el debate sobre la nueva economía de la guerra, en un momento en que armas menos sofisticadas como los drones pueden plantar cara a misiles de última generación.

De acuerdo con una estimación realizada por el 'think-tank' Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), las primeras 100 horas de la operación 'Furia épica' costaron unos 3.700 millones de dólares, o lo que es lo mismo, unos 891,4 millones al día. Esta estimación incluye unos 3.100 millones en reposición de municiones, a los que se suman 196 millones de costes operativos y 350 millones en reemplazar las pérdidas en combate y reparar las infraestructuras dañadas.

Tal y como advierten los autores de esta evaluación, Mark F. Cancian y Chris H. Park, los primeros días de una campaña aérea como la actual son los más caros, por lo que el ritmo del gasto no tendría por qué mantenerse a estos niveles. Por regla general, lo normal es que el ritmo de los bombardeos se ralentice ante la necesidad de identificar nuevos objetivos, a lo que se suma que las tripulaciones necesitan descansar y los aparatos requieren mantenimiento.

Además, el coste de las municiones también debería reducirse ya que se ha constatado que Estados Unidos habría pasado ya a emplear munición más económica. En las primeras 100 horas se habrían empleado más de 2.000 municiones de diverso tipo, principalmente de tipo guiado y de precisión como las que se emplearon para acabar con el ayatolá Alí Jamenei.

MISILES DE LARGO ALCANCE, MÁS CAROS

En el arranque de la operación se emplearon esencialmente misiles de crucero para destruir los centros de mando y control del régimen iraní así como sus capacidades de defensa aérea. Los expertos del CSIS estiman que se habrían empleado más de 160 misiles Tomahawk, a los que habría que sumar misiles de crucero tipo JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). "Aunque caros y escasos, los misiles de largo alcance permiten a las fuerzas estadounidenses golpear desde la distancia", subrayan.

A partir del 4 de marzo, comenzó una transición en el tipo de municiones, según reconoció un alto cargo militar, pasándose a bombardeos de precisión sobre Irán. Para ello, se emplean municiones como Joint Standoff Weapons (JSOW) o bombas de gravedad con kits guiados Joint Direct Attack Munition (JDAM), menos costosas y más abundantes pero que deben ser lanzadas desde cazas que operan más cerca de los objetivos. Mientras que un Tomahawk cuesta unos 3,6 millones de dólares, un JDAM vale unos 80.000 dólares.

Además de las municiones empleadas por Estados Unidos --al igual que Israel-- para bombardear a Irán, tanto Washington como sus aliados en la región han tenido que usar interceptores para frenar los ataques que Teherán ha lanzado no solo contra territorio israelí, sino contra las bases militares que Washington tiene en los países del Golfo así como otros puntos estratégicos en Oriente Próximo.

CONTRAATAQUE DE TEHERÁN

En su contraataque, Irán ha empleado misiles de crucero que solo pueden frenar sistemas antiaéreos como los estadounidenses Patriot y THAAD o la Cúpula de Hierro israelí, así como drones, que pueden ser interceptados por artillería antiaérea o sistemas específicos como Coyote o Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), guiado por láser.

Aunque el ataque del pasado mes de junio por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán ya mermó el arsenal de misiles balísticos, el régimen de los ayatolás aún dispone de este tipo de armas --unos 2.500 según las estimaciones israelíes antes del 28 de febrero--, algunas de las cuales estarían escondidas en instalaciones bajo tierra en distintos puntos del país.

Según los expertos del Instituto de Guerra Moderna, de la Academia Militar de Westpoint, en la fase inicial Irán ha favorecido el uso de drones al empleo de misiles balísticos, "lanzando relativamente pocos misiles en comparación con respuestas pasadas" lo que podría deberse, interpretan, a que sus inventarios se están agotando o a "un intento por reservar los misiles de corto y medio alcance para una fase posterior en el conflicto, cuando los interceptores en el Golfo se hayan agotado".

Al margen de los misiles, Teherán se está valiendo esencialmente de sus herramientas favoritas de "guerra asimétrica": los drones y los 'proxies', es decir los grupos armados en la región a los que financia, como Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen y que ya han llevado a cabo ataques contra Israel el primero y en el mar Rojo el segundo.

IRÁN BUSCA PROLONGAR LA GUERRA

A sabiendas de su incapacidad para "ganar una guerra convencional contra Estados Unidos", subraya Soufan Center, un grupo especializado en análisis de seguridad, Teherán recurre a "tácticas irregulares para prolongar la guerra, esencialmente mediante la coerción económica", como sería la afectación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, y "la asimetría del coste".

Así, subraya que la producción de un dron 'Shahed' le cuesta a Irán entre 20.000 y 50.000 dólares, "significativamente más barato que los sistemas de intercepción empleados por Estados Unidos y sus aliados en la región", ya que por ejemplo cada disparo de un Patriot cuesta unos 4 millones de dólares.

Todo esto "revela una nueva economía de la guerra", sostiene Nico Lange, director del Instituto para el Análisis del Riesgo y la Seguridad Internacional (IRIS), en un artículo en 'The National Interest' recogido por Europa Press. "Lo barato gana a lo caro. Lo masivo bate a la perfección. La rapidez bate a la tradición", subraya.

Según este experto, el uso de drones, misiles y pequeñas embarcaciones por parte de Irán "es suficiente para la tarea de sobrecargar a los sistemas de defensa". "Fuerzan al enemigo a responder a un gran coste y revierten los ratios de costes", resalta el director de IRIS.

"Cada éxito defensivo en último término resulta en una pérdida económica. Si, además, radares y sensores caros, que pueden costar miles de millones y solo pueden reemplazarse después de años, son destruidos por comparativamente simples drones, una victoria táctica en esta guerra podría en última instancia incluir incluso derrotas estratégicas", advierte Lange.

En su opinión, este conflicto supone "un punto de inflexión" y demuestra que "la vieja idea estadounidense y occidental de un ataque tecnológicamente superior, rápido y limpio se desmorona". En realidad "la nueva realidad militar lleva años exhibiéndose en Ucrania y en otras partes, pero los que toman las decisiones en Occidente, los planificadores militares, y los fabricantes de armamento llevan tiempo haciendo la vista gorda a esto hasta ahora, por complacencia excesiva, arrogancia y parálisis burocrática".

La nueva economía de la guerra, sostiene este experto, "nos obliga a pensar distinto". "Hoy en día, la guerra también requiere sistemas simples y robustos en grandes cantidades" no solo sistemas complejos y eficaces pero que no son rápidos ni abundantes, "y la defensa y la disuasión requiere una producción industrial que pueda respirar y crecer rápidamente cuando las cosas se ponen serias".