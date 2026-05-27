Defensa reitera al PP que las bases de Morón y Rota funcionan con "plena normalidad": "EEUU es un aliado fundamental"

Archivo - La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha insistido este miércoles en que Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) funcionan con "plena normalidad" en base al acuerdo bilateral con Estados Unidos, que "sigue vigente", a pesar del veto del Gobierno a Washington para usar las bases militares en el marco de su ofensiva contra Irán. "Es un aliado fundamental", ha incidido Valcarce.

Así lo ha hecho en la Comisión de Defensa del Senado, ante las preguntas lanzadas por el viceportavoz del PP en la comisión, José Antonio Monago, que se ha interesado por el uso que Estados Unidos está haciendo de las bases al apreciar que el Ejecutivo incurre en "contradicciones".

En concreto, ha denunciado un "cambio de discurso" del Gobierno en el inicio de la ofensiva contra Teherán, pasando de decir que el uso de las bases está regulado por el convenio de seguridad firmado con Estados Unidos a decir que Washington había iniciado "una guerra ilegal". Monago ha incidido en que la posición del Gobierno "ha cambiado" porque los acuerdos "siguen siendo los mismos".

Así, en el marco de la ofensiva, que comenzó a finales de febrero, el senador 'popular' ha preguntado a Valcarce qué vuelos, escalas y logística vinculada al conflicto ha tenido lugar en Morón y Rota en el último mes; cuál ha sido "el grado real" de utilización de las instalaciones; y si el Gobierno "ha impuesto algún tipo de limitación efectiva al uso militar de las bases" o la operativa estadounidense se ha desarrollado con "normalidad".

De su lado, Valcarce ha negado "cambio" alguno y ha insistido en que las bases militares funcionan con "plena normalidad" en base al acuerdo, que sigue "plenamente vigente". "No hay contradicción en el Gobierno y España mantiene unas relaciones estratégicas con Estados Unidos, que es un aliado fundamental con el que comparte vínculos históricos y compromisos de seguridad colectiva", ha añadido.

Así, la secretaria de Estado ha defendido la decisión de negar el uso de las bases a Washington como "legal" y "coherente" con la posición del Gobierno de rechazo a la guerra por considerarla contraria al ordenamiento jurídico internacional. Además, ha recordado que otros aliados hicieron lo propio.

"España ha mantenido y mantiene todos sus compromisos de defensa colectiva y cooperación estratégica", ha rematado Valcarce.