EEUU agradece a España su contribución en el flanco este de la OTAN y Robles reafirma el compromiso con la Alianza

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Mando Aéreo de la OTAN, el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Jason T. Hinds, ha alabado la aportación de España a la disuasión y seguridad en el flanco este de la Alianza, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmado el compromiso de España con los aliados.

En un encuentro en el Cuartel General del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM), en la Base Aérea de Ramstein (Alemania), el teniente general estadounidense ha puesto en valor el "esfuerzo sostenido" en las misiones de Policía Aérea en los Países Bálticos, Bulgaria y Rumanía, así como el despliegue de la batería Patriot en Turquía y la batería NASAMS en Letonia, que refuerzan la arquitectura de defensa aliada.

Hinds también ha destacado la "excelencia y profesionalidad" de los militares españoles destinados en su cuartel general, y ha compartido su preocupación por la situación en África, coincidiendo en que los retos de seguridad en ambos escenarios son "muy importantes".

Además, la ministra ha visitado el Centro de Operaciones de Defensa de Misiles Balísticos, componente clave de la Defensa Aérea y de Misiles Integrada de la OTAN. Allí ha conocido las capacidades de la Alianza para detectar y neutralizar amenazas balísticas, garantizando la protección del territorio y las poblaciones aliadas, en la que jugan un papel clave los destructuroes de Estados Unidos con base en Rota.

La visita ha permitido a Robles reunirse con el personal militar destinado en el cuartel general de AIRCOM, compuesto por 29 militares --24 hombres y cinco mujeres--. La titular de la cartera de Defensa les ha agradecido su profesionalidad y esfuerzo diario, destacando que su labor en Ramstein es fundamental para proyectar la imagen de España como un aliado serio, fiable y comprometido con la estabilidad euroatlántica.