Esmeralda Ruiz Alonso, primera mujer suboficial mayor del Ejército de Tierra, - EJÉRCITO DE TIERRA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esmeralda Ruiz Alonso se ha convertido en la primera mujer del Ejército de Tierra en ascender al empleo de suboficial mayor, el más elevado de la escala de suboficiales, tras una trayectoria de más de 30 años de servicio.

La suboficial mayor Ruiz Alonso ingresó en el Ejército de Tierra el 1 de septiembre de 1994. Su carrera está caracterizada por una amplia experiencia profesional, la participación en operaciones en el exterior y una destacada vinculación con el deporte militar, según ha destacado el Ejército de Tierra en un comunicado.

Ha ocupado destinos en unidades como el Grupo de Operaciones Especiales IV, el Grupo de Operaciones Especiales III, el Regimiento de Infantería 'Isabel la Católica' nº29, la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, la Brigada Paracaidista, la Guardia Real y el Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales. De hecho, en 2001 se convirtió en la primera mujer cuadro de mando del Ejército de Tierra en realizar el Curso de Operaciones Especiales y ejercer posteriormente el mando en esta unidad.

DESPLIEGUES EN EL EXTERIOR

Su experiencia profesional incluye cuatro despliegues en el exterior. En 2007 participó en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán; en 2013 y 2020 desplegó en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM Malí); y en 2016 formó parte de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

Su carácter pionero fue reconocido en el año 2021 con la concesión del VIII Premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas'. Además, ha recibido la Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como dos Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco. Cuenta también con diversas condecoraciones vinculadas con su participación en operaciones en el exterior, entre ellas la Medalla de Naciones Unidas y la Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa. En 2025 recibió también la Medalla Conmemorativa de la dana de 2024.

El deporte militar constituye otra de las constantes de su trayectoria. La suboficial mayor está especializada en carreras de orientación. Desde 1999 ha obtenido numerosos podios del Ejército de Tierra e interejércitos y ha representado a España en competiciones militares internacionales celebradas en países como Portugal, Noruega, Bélgica, Finlandia, Brasil y Austria.

PODIOS EN VARIAS COMPETICIONES

Entre sus resultados más destacados figuran el puesto 17 alcanzado en Corea del Sur en 2015, donde fue la deportista española mejor clasificada entre todas las disciplinas, y el puesto 13 obtenido en China en 2019, que figura en su historial como la mejor posición alcanzada por un militar español en carreras de orientación.

Su actividad deportiva se ha mantenido hasta 2026, año en el que ha vuelto a subir al podio interejércitos, con un segundo puesto en distancia larga y un tercero en distancia media de orientación. Asimismo, formó parte del Equipo Nacional de Pentatlón en 2001 y 2002 y ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito civil, llegando a formar parte del Equipo Nacional de Carreras de Orientación entre 2005 y 2007.

Su dedicación al deporte militar ha sido reconocida por el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM) con la Estrella Dorada y, posteriormente, con la Doble Estrella Dorada al Mérito Deportivo, distinciones que reconocen su trayectoria y méritos en el deporte militar internacional. A ello se suma su reconocimiento como deportista militar destacada en 2023 y 2024.