España asumirá el mando de la misión de la OTAN en Irak en mayo

Archivo - Logo de la misión de la Alianza Atlántica en Irak. - ALIANZA ATLÁNTICA - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

España asumirá el mando de la misión de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) el 26 de mayo, sustituyendo al general de división francés Christophe Hintzy, que la lidera desde mayo de 2025, según ha informado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios en el Congreso, donde ha detallado que será el teniente general Ramón Armada el que lidere la NMI, que tiene por objeto ayudar a fortalecer a las fuerzas de seguridad iraquíes y las instituciones de enseñanza militar iraquíes mediante la capacitación y el asesoramiento de los funcionarios de defensa del país. Actualmente, el contingente español es el que más personal aporta a la NMI, alrededor de unos 170 efectivos.

El teniente general Armada ha visitado a las fuerzas aliadas en Bagdad, donde subrayó la importancia de todos los militares desplegados en el engranaje de la operación, que se desarrolla en una zona compleja que requiere de la presencia de la OTAN, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

"MAGNÍFICA RELACIÓN BILATERAL"

La cooperación de España con Irak no se limita a la NMI. Precisamente el miércoles Robles firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí para mantener la formación en lucha antiterrorista una vez termine la operación 'Inherent Resolve' de la coalición internacional contra Estado Islámico en septiembre de 2026.

Robles ha remarcado la "magnífica" relación bilateral con Bagdad, cuyo papel en Oriente Próximo es "esencial". "España va a seguir teniendo protagonismo" en la región, ha destacado la titular de la cartera de Defensa.

El fin de la 'Inherent Resolve' conduce inevitablemente a una reducción de los efectivos españoles en Irak, que se han ido reduciendo paulatinamente, pero Robles ha indicado que España mantendrá un "número significativo" de soldados desplegados porque el liderazgo español de la NMI.