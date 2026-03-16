España se desmarca de la misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz que plantea Kallas

1069377.1.260.149.20260316113844 El jefe del Estado Mayor de Tierra, Amador Enseñat, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Teniente Coronel Fuentes, durante la visita la Brigada ‘Guadarrama’ XII (BRI XII), en la base militar El Goloso, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado este lunes que España vaya a participar en una eventual misión de la Unión Europea (UE) para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, que ha planteado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

En declaraciones a los medios en la base de El Goloso (Madrid), Robles ha recordado que España ya desplegó la fragata 'Cristóbal Colón' en coordinación con Francia y otros aliados para la misión defensiva en Chipre, después de que un dron iraní impactara en una base británica ubicada en ese país. Por ello, España no se plantea implicarse en otra misión en Ormuz.

"Nos planteamos la exigencia de que la guerra termine porque no tiene ningún sentido, es ilegal y está produciendo muchos muertos, el objetivo tiene que ser que la guerra termine", ha ahondado la ministra.

Kallas ha planteado establecer una misión europea o incluso una organizada por la ONU para mantener ese enclave abierto antes del Consejo de Exteriores de los Veintisiete. Asimismo, ha sugerido modificar el mandato de la operación 'Aspides' de la UE, puesta en marcha en respuesta a los ataques hutíes en el mar Rojo, para permitir que actúe también en Ormuz, una ruta fundamental para el tránsito de gas, petróleo y fertilizantes.

Robles ya descartó la intervención española en la operación planteada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para garantizar la libre circulación en el estrecho de Ormuz, y tampoco participa en la misión 'Aspides', alegando su compromiso con la misión 'Atalanta' de la UE contra la piratería en Somalia. .