España, EEUU y otros aliados se ejercitan en la integración de fuegos aéreos y terrestres en el flanco este de la OTAN

España participa en un ejercicio en el flanco este de la OTAN. - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (EMAD)

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

España ha participado, junto a Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Países Bajos, en unos ejercicios para la integración de fuegos aéreos y artillería en Letonia y Lituania, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado emitido este martes, el EMAD ha explicado que en los ejercicios, llevados a cabo en la Base Aérea de Siauliai (Lituania) y en el campo de maniobras de Adazi (Letonia), han participado los equipos JTAC (Joint Terminal Attack Controller) y se trataba de trabajar de forma conjunta el análisis de sus capacidades, cometidos y misiones con el objetivo de incrementar su interoperabilidad en la protección del flanco este de la Alianza.

Durante estas jornadas también se analizaron aspectos relacionados con el planeamiento de acciones de Supresión de Defensas Aéreas Enemigas (SEAD) y se abordaron las capacidades asociadas a la misión de Policía Aérea del Báltico, con la participación de aeronaves EF-18 y el TACP (Tactical Terminal Attack Controler) del Destacamento Aéreo Táctico Vilkas, desplegado en Lituania.

Los equipos JTAC están compuestos por militares especialmente cualificados para dirigir la acción de aeronaves militares implicadas en el apoyo aéreo cercano y otras operaciones aéreas ofensivas desde una posición avanzada.

EL DESPLIEGUE EN EL FLANCO ESTE

La presencia militar de la OTAN en el flanco este de la Alianza es un elemento clave de su compromiso reforzado de disuasión y defensa, que se ha incrementado en los últimos años para reflejar la nueva realidad de seguridad en la zona euroatlántica. En total, este despliegue avanzado de la OTAN comprende ocho grupos de combate multinacionales, aportados por países marco --entre ellos, España en Eslovaquia-- y otros aliados contribuyentes de forma voluntaria.

En Letonia, España aporta, como unidad principal, un subgrupo táctico (SGT) dentro de la Brigada Multinacional de la OTAN, liderada por Canadá. Sus medios más destacados son los carros de combate 'Leopardo 2E', los VCI 'Pizarro', una unidad de Artillería de Campaña, una unidad de Ingenieros y distintos elementos de apoyo logístico. Asimismo, el contingente español contribuye a la protección del espacio aéreo letón y del flanco este con una Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) NASAMS desplegada en Lielvarde.

Por su parte, Lituania acoge el despliegue del 'Vilkas', que contribuye a las tareas de vigilancia y protección del espacio aéreo en el flanco este de la OTAN. En cuanto a su composición, está formado por 200 militares de diferentes unidades y especialidades --operaciones aéreas, logística o seguridad, entre otras--, y cuentan con un total de doce aeronaves: once cazas EF-18M Hornet, pertenecientes al Ala 15 (Zaragoza), y un TK23 A400M del Ala 31 (Zaragoza).