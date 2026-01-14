La fragata 'Blas de Lezo' parte a EEUU para ejercitarse con un grupo de combate de la Marina

La fragata 'Blas de Lezo' navegando en Aguas Internacionales. - DEFENSA

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fragata de la Armada 'Blas de Lezo' ha zarpado desde su base en Ferrol con destino a Estados Unidos para participar en un ejercicio integrado en un grupo de combate de la Marina para certificar sus capacidades y reforzar la interoperabilidad con marinas aliadas.

Tras realizar una escala técnica en la base naval de Rota (Cádiz), la fragata se hará a la mar esta semana rumbo al Atlántico Norte para certificarse en uno de los procesos "más exigentes del mundo", según ha informado la Armada en un comunicado.

El ejercicio, llamado 'COMPUTEX' (Composite Training Unit Exercise) y con una duración de dos meses, estará liderado por un portaaviones estadounidense. En concreto, este adiestramiento busca evaluar la capacidad real de respuesta de un grupo de combate en escenarios de media y alta intensidad. Participan portaaviones, escoltas, submarinos, buques anfibios y aviación embarcada.

El comandante de la 'Blas de Lezo', el capitán de fragata Pedro Ramos, ha destacado que la participación en el ejercicio estadounidense es un "hito de gran relevancia" y una oportunidad para incrementar el nivel de adiestramiento y extraer lecciones que puedan ser incorporadas posteriormente.

LA SEGUNDA VEZ QUE PARTICIPA EN UN EJERCICIO CON EEUU

"Operar de forma continuada con unidades norteamericanas nos permite emplear procedimientos comunes, compartir estándares de planeamiento y comprobar en la práctica que hablamos el mismo lenguaje operativo", ha señalado el oficial.

Esta es la segunda vez que la 'Blas de Lezo' participa en un ejercicio de este tipo, tras haberlo hecho anteriormente en 2012. Para la Armada, esta certificación refuerza el mensaje de que las unidades españolas están preparadas "al más alto nivel para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos" ha concluido el comandante Ramos.