La OTAN aclarará qué medios destina España a la 'Operación Centinela Oriental' contra Rusia el viernes, dice Robles

La OTAN concretará la aportación de España a la 'Operación Centinela Oriental' para reforzar la protección aérea de los aliados frente a los drones rusos este viernes, según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante preguntas del PP.

El Ministerio de Defensa anunció su participación en la misión de la Alianza el viernes, después de la violación "sin precedentes" del espacio aéreo polaco por drones rusos, pero no especificó cómo se sustanciará esa participación.

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Robles ha puntualizado que el Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN decidirá qué destina España a la misión el viernes, y que nuestro país ha ofrecido "todo lo que tiene por tierra, mar y aire", sin dar más detalles.

Ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la que ha aprovechado la sesión de control para preguntar a la ministra sobre este asunto. Le ha recriminado que el Gobierno "puso dos 'tuits' por la noche" sin concretar ni dar detalle en absoluto sobre la participación española". "Siempre se refugia detrás de un muro de silencio para tapar la división que hay dentro del Gobierno en materia de defensa", ha afeado.

RENDIR CUENTAS

La dirigente 'popular' ha dicho a la ministra que la Ley de Defensa Nacional "le obliga a rendir cuentas" y le ha preguntado "qué medios militares y humanos van a ser movilizados, bajo qué mando y por cuánto tiempo", y le ha pedido no responder con "generalidades".

De su lado, Robles ha reprochado a Gamarra "no tener un mínimo de preparación" al sacar este tema en el Congreso porque es el SACEUR de la OTAN el que decide qué medios destina cada país en sus misiones, no es el país en cuestión, y que esta decisión se tomará el viernes en una reunión.

En esta línea, ha recordado que, de los 3.000 militares desplegados en misiones internacionales, 2.500 de ellos están precisamente en el flanco este de la OTAN. "En este momento tenemos más de 700 militares en Letonia, tenemos 200 militares en Lituania, tenemos en Rumanía, tenemos las presencias marítimas reforzadas", ha enumerado. Además, ha recalcado el compromiso de España con Ucrania y los aliados de la OTAN y ha reivindicado el esfuerzo inversor en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez.