Robles agradece su labor al contingente español desplegado en Eslovaquia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una videoconferencia con el contingente español desplegado en Eslovaquia. - MARCO ANTONIO ROMERO / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado este martes las gracias por su labor al contingente español desplegado en Eslovaquia, y ha puesto en valor su papel para proteger la paz y reforzar la disuasión y la seguridad internacional en el flanco este de la OTAN.

Así lo ha hecho en una videoconferencia mantenida con los mandos de la misión, ubicados en los acuartelamientos de las localidades de Lest y Kuchyña, donde ha aprovechado también para poner en valor el enorme prestigio del que gozan las Fuerzas Armadas en misiones internacionales, trasladando de primera mano el mensaje que las autoridades aliadas dedican a la presencia española.

El jefe del contingente en Lest, el coronel José Manuel Sánchez Pérez, ha explica que, además de los cometidos en el ámbito operativo, los soldados han llevado a cabo otras iniciativas, como conferencias en la escuela diplomática, exposiciones estáticas de material o la participación en el Día de las Fuerzas Armadas de Eslovaquia.

Por su parte, el coronel Andrés Castán, al frente de los efectivos en Kuchyña, ha resaltado la buena acogida de la formación impartida sobre el manejo de helicópteros y que se ha traducido en nuevas peticiones para prolongarla, ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

España lidera el grupo táctico multinacional como nación marco en Eslovaquia, aportando capacidades que engloban medios de combate blindados, vahículos de mando, control, apoyo logístico y servicios sanitarios.